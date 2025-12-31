Ledesma (PP) asegura que "en 2025 Aragón ha demostrado su talento y capacidad"

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma. - PP

ZARAGOZA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este miércoles que el año 2025 ha sido un año de prosperidad, "en el que Aragón y los aragoneses hemos demostrado nuestro talento y nuestra capacidad de crecimiento en España y en el mundo. Prosperidad y fuerza para construir un futuro esperanzador juntos, como sociedad libre y comprometida. Consciente de sus potencialidades y también de sus retos".

Ledesma ha afirmado que la transformación de nuestra Comunidad es un hecho y "todos somos conscientes de que esa transformación debe llegar al conjunto de los aragoneses con más y mejor empleo, con más y mejores servicios. La llegada de inversiones supondrá más recursos que llegarán a todos los aragoneses. A la capital y al municipio más pequeño de Aragón".

El portavoz parlamentario popular ha mostrado su confianza en que el nuevo año 2026 va a ser el año de la consolidación de nuestra Comunidad como referente en Europa.

"Para ello, valores como el esfuerzo, la convivencia y la tolerancia, que nos caracterizan a los aragoneses van a ser la mejor garantía de éxito. Aragón está construyendo un futuro mejor y los aragoneses somos y seremos los protagonistas. Así se ha reflejado en la intervención del Presidente Azcón, en un discurso pegado al territorio y a la realidad de nuestra tierra", ha concluido Fernando Ledesma.