Ledesma (PP) responde a Sabés (PSOE) que los populares "acatan" las decisiones de la Junta Electoral

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este lunes que los populares "acatan" las decisiones de la Junta Electoral, en respuesta a "la estridencia" de su homólogo del PSOE, Fernando Sabés, quien antes ha destacado la cancelación de un evento público en el nuevo Hospital de Alcañiz.

En rueda de prensa, Ledesma ha señalado que "aquí no ha pasado nada más que la normalidad, que la Junta Electoral ha estimado un recurso del PSOE y el PP lo acata, como no puede ser de otra forma", puntualizando que la legislación electoral no prohibe dar información sobre servicios públicos.

Ha recordado que el evento en Alcañiz estaba orientado a dar información sobre el traslado al nuevo hospital de las consultas de dermatología y neumología, "pero no se ha celebrado porque la Junta Electoral así lo ha estimado".

"Frente a un PP que acata las decisiones de la Junta Electoral, tenemos a un PSOE que siempre hace trampas", ha manifestado Ledesma, indicando que la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, es la única que ha sido condenada por la Junta a pagar 4.400 euros de multa por incumplir sus decisiones, añadiendo que al anterior presidente, Javier Lambán, la Junta Electoral le prohibió celebrar diez eventos en periodo electoral: "El ruido, los barullos y la controversia son propios del PSOE", que "ataca las decisiones de los tribunales".