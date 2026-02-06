Leer en voz alta impulsa la competencia lingüística en las aulas en una nueva edición de Pequeños Gigantes de la lectura

La final autonómica ha tenido lugar en la Biblioteca de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Aragón ha acogido este viernes la fase autonómica del certamen 'Pequeños Gigantes de la Lectura', una iniciativa que impulsa el hábito lector y la expresión oral entre el alumnado de 4.º de Primaria.

Diez centros educativos de las tres provincias han participado en un encuentro que ha contado con la presencia de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, encargada de entregar los reconocimientos.

La fase autonómica de este certamen se ha consolidado en Aragón como una iniciativa que promueve la competencia lingüística, la creatividad y la confianza del alumnado. Durante la jornada, los estudiantes han realizado lecturas en voz alta de fragmentos literarios, en una actividad que forma parte de un proyecto nacido en Francia con el respaldo del escritor Daniel Pennac. En esta edición han participado diez centros educativos procedentes de Huesca, Teruel y Zaragoza.

Desde el Altoaragón han concurrido el CEIP San José de Calasanz de Barbastro, el CEIP Pío XII de Huesca, el CEIP Joaquín Costa de Monzón y el CPI San Juan Bautista de Zaidín.Desde Teruel, han tomado parte el CEIP Justicia de Aragón de Alcorisa, el CEIP San Miguel de Mora de Rubielos y el CEIP Pierres Vedel de Teruel.

Y, finalmente, desde la provincia de Zaragoza han concursado el CEIP Daniel Federio de Sástago, el CEIP Pintor Pradilla de Villanueva de Gállego y el Colegio Santa María del Pilar (Marianistas) de Zaragoza.

El jurado --integrado por profesionales del ámbito educativo y cultural-- ha destacado el alto nivel, la frescura y la emoción con la que el alumnado ha abordado sus lecturas.La ganadora ha sido Vega Carda, del CEIP San Miguel (Mora de Rubielos), quien representará a Aragón en la final nacional, que se celebrará el 5 de junio en Madrid, en el marco de la Feria del Libro.

LA CONSEJERA DESTACA EL "COMPROMISO" DEL PROFESORADO

El certamen contribuye al fortalecimiento de la competencia lectora desde edades tempranas, un objetivo prioritario para la Consejería por su vinculación con el rendimiento académico, la igualdad de oportunidades y la participación cultural. La lectura en voz alta favorece la expresión oral, la comprensión profunda de los textos y el disfrute de la literatura como experiencia compartida entre alumnado, profesorado y familias.

Durante su intervención, la consejera Tomasa Hernández ha felicitado a todos los participantes y ha subrayado el valor transformador de la lectura. "Leer no es solo pasar páginas; es viajar, imaginar y atreverse. Este certamen demuestra la enorme curiosidad y talento de nuestros niños y niñas, que hoy se han convertido en auténticos gigantes de la lectura", ha expresado.

Asimismo, ha agradecido el compromiso del profesorado, las familias y el jurado, y ha animado al alumnado a mantener vivo el hábito lector. "Siempre habrá un libro dispuesto a acompañaros justamente cuando lo necesitéis. Seguid siendo curiosos y seguid siendo pequeños gigantes", ha dicho a los alumnos.

En el acto de entrega de premios, han participado también la directora general de Política Educativa, Ana Moracho, y el director general de Cultura, Pedro Olloqui.