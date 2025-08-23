El Legado Del Pintor Santiago Estruga Regresa A Su Mequinenza Natal Gracias A Una Donación. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mequinenza ha inaugurado, en la Sala Miguel Iberz, una exposición dedicada al pintor Santiago Estruga, nacido en la localidad en 1910 y emigrado a Barcelona en 1922, donde falleció a los 93 años.

La exposición forma parte del Ciclo Cultura, Arta y Patrimonio 2025 y ha sido posible gracias a la donación del coleccionista y cirujano catalán Ricard Camprodón, ha informado el Consistorio mequinenzano.

Se trata de 16 obras entre óleos, acuarelas y un autorretrato en carboncillo, principalmente se trata de paisajes urbanos de las calles del Poble Vell, el antiguo núcleo urbano de Mequinenza, y su iglesia, también de Fraga, Mora de Rubielos y Sitges, que pasarán a formar parte del fondo artístico del Ayuntamiento.

La obra de Estruga se caracteriza por una sensibilidad especial para captar la atmósfera urbana, el paisaje, con predilección por los rincones del Barrio Gótico y las Ramblas de Barcelona.

Su estilo combina precisión en el dibujo, equilibrio en la composición y una paleta cromática armónica, lo que le permitió dotar de vida y personalidad a escenas cotidianas en forma de acuarelas y óleos que han sido expuestas en salas de prestigio.

Fue contemporáneo de otro ilustre mequinenzano, el escritor Jesús Moncada, quien trabajó con él en su taller.

Esta muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de septiembre en la Sala de Exposiciones Miguel Ibarz en horario de 18.30 a 20.30 horas, sábados y domingos, permite a los vecinos de Mequinenza reencontrarse con su pasado a través de la mirada urbana y emotiva de Santiago Estruga y de su legado artístico más personal.