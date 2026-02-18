Legendark, sede de Dinópolis en Galve (Teruel) reabrirá sus puertas el 28 de febrero tras una renovación museográfica

Legendark muestra la réplica de un esqueleto de alosaurio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

GALVE (TERUEL), 18 (EUROPA PRESS)

Legendark, la sede de Dinópolis en Galve, reabrirá sus puertas al público el próximo 28 de febrero tras una profunda renovación museográfica centrada en dinosaurios de Galve, principalmente en Aragosaurus e Iguanodon.

La renovación ha sido dada a conocer en una presentación a la que ha asistido hoy el presidente de Dinópolis, Manuel Blasco, quien, acompañado de la directora-gerente, Higinia Navarro y del director-gerente de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Alberto Cobos, ha conocido estas y otras novedades, que estrena esta sede del parque paleontológico turolense en el municipio de Galve.

Galve en sí mismo, como municipio, como pueblo, es un icono en la paleontología turolense y por tanto en la paleontología española. En estos años por Galve han pasado 122.000 personas y lo que queremos es que vengan más porque queremos que la capacidad de atracción que tiene la paleontología llegue a los municipios donde tenemos las subsedes", ha asegurado Blasco.

La nueva exposición museográfica llevada a cabo en la sede de Dinópolis en Galve se organiza principalmente en dos espacios dedicados a la exhibición de fósiles y réplicas de huesos y huellas de dinosaurios, así como de otros animales y plantas que habitaron Galve durante el Jurásico Superior (hace aproximadamente 145 millones de años) y el Cretácico Inferior (hace unos 125 millones de años).

Por un lado, en el área destinada a la paleontología del Jurásico Superior se exhibe parte de los fósiles y diversas réplicas del primer dinosaurio descrito en España (en 1987), Aragosaurus ischiaticus, cuyos fósiles proceden del yacimiento Las Zabacheras. Este saurópodo (cuadrúpedo, herbívoro con cuello y cola largos), alcanzaba unos 14 metros de longitud y está siendo objeto de nuevas investigaciones por parte de la Fundación Dinópolis, que en 2014 ya dio a conocer nuevos fósiles y publicaciones sobre este dinosaurio.

Los visitantes también podrán observar las esculturas de una manada de este dinosaurio, diversos originales y réplicas de icnitas (huellas fósiles), procedentes de los yacimientos Las Zabacheras, El Cantalar y Las Cerradicas, y una reconstrucción esquelética del dinosaurio terópodo Allosaurus (carnívoro), de más de 6 metros de largo.

Por su parte, en el espacio destinado a los fósiles del Cretácico Inferior se muestra una escultura hiperrealista de 9 metros de longitud de Iguanodon galvensis. Este modelo corpóreo es el fruto de las continuas investigaciones realizadas por el equipo de la Fundación Dinópolis, desde la excavación y preparación de los fósiles, hasta su estudio, divulgación y modelado. Iguanodon galvensis fue definido por los paleontólogos de dicha institución en el año 2015, a partir de diversos ejemplares (desde embriones a adultos).

Las técnicas empleadas para la realización de esta escultura permiten observar detalles anatómicos sorprendentes y la anatomía respaldada por los estudios científicos. Asimismo, se exhiben dos nuevos modelos corpóreos de cabezas de espinosáuridos (terópodos, principalmente piscívoros).

En este espacio también se muestran fósiles de Iguanodon, entre los que destacan los fósiles inéditos de un ejemplar de gran tamaño de Iguanodon galvensis, dientes de espinosáuridos, bivalvos de agua dulce y diversas plantas que habitaron Galve hace unos 125 millones de años. En la zona destinada a los fósiles del Cretácico también se exhibe una réplica del esqueleto de un dinosaurio ornitópodo, el pequeño Hypsilophodon.

Hay otros elementos museográficos repartidos en diversos módulos a lo largo del recorrido. Un totem muestra tanto la escala de tiempo geológico al inicio de la exhibición como los principales hitos desarrollados por el equipo de la Fundación Dinópolis en Galve desde 1998. El hilo conductor de la sede, la preparación y restauración fósil, se desarrolla en varias vitrinas enfocadas a esta temática y a la fabricación de réplicas y moldes de los fósiles. Además, en el espacio que rodea el renovado laboratorio paleontológico que alberga la sede, se proyecta un video explicativo.

MURALES RETROILUMINADOS

Otros recursos que se exhiben en Legendark son cuatro grandes murales retroiluminados: uno de ellos, junto a una proyección, destinado a los yacimientos de icnitas visitables que existen principalmente entre Galve y El Castellar e incluidos en la denominada La Carretera de las Huellas de Dinosaurio, y dos a paleoambientes de Galve --fauna y flora en el Jurásico Superior y Cretácico Inferior--, todo acompañado por música ambiente que da calidez al espacio.

Un vídeo, el preshow, hace de introducción al contenido museístico esta sede y otro, explica al visitante las diversas actuaciones desarrolladas por el equipo de la Fundación Dinópolis en Galve y en otros municipios cercanos, apoyado todo ello con otro retroiluminado.

También hay dos interactivos relacionados con dientes fósiles; en uno de ellos los visitantes podrán relacionar los dientes con los posibles dinosaurios a los que pudieron pertenecer y en el otro podrán tocar un diente aumentado de tamaño de un gran ornitópodo.

Por último, la exhibición cuenta con una vitrina con réplicas aumentadas en tamaño de mamíferos y otros animales de pequeño tamaño que convivieron con los dinosaurios.

MÁS DE 122.000 VISITANTES

Legendark, que hasta la fecha ha sido visitada por más de 122.000 personas, se consolida como un espacio donde el rigor científico y la divulgación se combinan para ofrecer una experiencia única.

Iniciará su nueva temporada el próximo 28 de febrero, junto a Dinópolis (Teruel) y el resto de las sedes ubicadas en diversos municipios de la provincia de Teruel: Peñarroya de Tastavins, Rubielos de Mora, Castellote, Albarracín, Riodeva y Ariño, arrancando ese día un año muy especial para el parque turolense que celebra este 2026 su 25 aniversario.

La renovación integral de los contenidos museísticos de la sede de 'Legendark' ha sido posible gracias a la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), instrumento de colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón destinado al impulso económico y social de la provincia.

La actuación, realizada por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), ha contado con una inversión de 507.875,05 euros más IVA, destinada específicamente a la modernización expositiva, actualización de contenidos científicos y mejora de la experiencia museográfica del centro.