Levantan el confinamiento preventivo en Albelda (Huesca), decretado por el incendio en Castillonroy

Efectivos del INFOAR antes de dirigirse al incendio de Castillonroy - 112 ARAGÓN

HUESCA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje ES-ALERT a los vecinos de Albelda para informar del levantamiento del confinamiento preventivo que se decretó este miércoles por la noche en la localidad oscense por el humo del incendio declarado en Castillonroy, en la comarca de La Litera.

Asimismo, según ha informado el servicio del 112 Aragón, el también se ha reabierto la carretera N-230 (entre el PK 36,7 y 37) que permanecía cortada por este mismo fuego.

El incendio en Castillonroy se declaró este miércoles y hasta la zona se desplazaron medios de INFOAR del Gobierno aragonés, entre los que se encuentran cuatro brigadas helitransportadas y helicópteros, cuatro autobombas, cuatro brigadas terrestres, un puesto de mando avanzado, un director técnico de extinción y personal de apoyo. Además, también llegaron hasta el lugar medios del Ministerio de Transición Ecológioca (MITECO) y dos aviones anfibio.