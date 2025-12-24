Libertad con cargos para un técnico de teleasistencia detenido por hurtar joyas a personas mayores en Zaragoza

Archivo - Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ZARAGOZA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto cometidos en domicilios de personas mayores de Zaragoza, aprovechándose de su trabajo como técnico de un servicio de teleasistencia. Ha quedado en libertad con cargos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la empresa prestadora del servicio de teleasistencia, que alertó de varios incidentes similares ocurridos en distintos domicilios entre los meses de marzo y julio de este año, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Todas las víctimas eran personas de avanzada edad y en situación de especial vulnerabilidad. El arrestado acudía a los domicilios con la excusa de revisar o reparar los dispositivos de teleasistencia y, una vez en el interior, aprovechaba con cualquier tipo de excusa para sustraer joyas y dinero, marchándose posteriormente de forma apresurada.

Una vez se consiguió vincular al detenido con al menos otros cuatro hechos denunciados, se procedió a su localización y detención. Tras pasar a disposición judicial ha quedado en libertad con cargos.

La Policía Nacional recuerda que las personas mayores son un colectivo especialmente vulnerable y que este tipo de delitos generan una gran sensación de inseguridad y desconfianza. Por ello, se recomienda extremar las precauciones, no dejar sin supervisión a personas desconocidas en el domicilio y denunciar cualquier hecho sospechoso.