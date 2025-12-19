Libertad provisional con medidas cautelares para el administrador de fincas detenido en Calatayud (Zaragoza)

Archivo - Juzgados de Calatayud - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

CALATAYUD (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

El juez de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Calatayud (Zaragoza), Álvaro Sáez, ha acordado la libertad provisional del administrador de fincas, Alejandro R.M., como posible autor de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

El hombre ha sido detenido este viernes, 19 de diciembre, por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial a última hora de la mañana.

Al finalizar la declaración del detenido en las dependencias judiciales, y al no haber petición de prisión por parte del Ministerio Fiscal, el juez instructor ha acordado su libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte, la obligación de fijar su domicilio en el territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca.

Además de adoptar estas medidas cautelares el juez ha decretado el embargo de 29 inmuebles, propiedad del detenido, con el fin de asegurar las responsabilidades civiles que durante el proceso judicial se puedan producir y "sin perjuicio de su revisión a lo largo de la instrucción de la causa".

Al parecer, y según denuncias presentadas ante la Policía Nacional, Alejandro R.M., como administrador de fincas, podría habría realizado prácticas irregulares con retiradas de efectivo de dinero y movimientos bancarios anómalos que no se corresponderían con los gastos propios de las comunidades de propietarios que administraba.

Dentro de la investigación judicial abierta por estos hechos el juez ha solicitado a la comisaría de la Policía Nacional de Calatayud que recabe información sobre las denuncias presentadas y sobre otros posibles perjudicados de los que se pueda conocer, con independencia de si el daño ha sido reparado o no mediante la indemnización o restitución de los bienes.