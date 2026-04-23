Libros, flores, juegos y reparto del 'Recao' para celebrar San Jorge en Binéfar (Huesca)

Feria del Libro de Binéfar. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR.

BINÉFAR (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

La plaza de España de Binéfar (Huesca) se ha transformado en la mañana de este jueves en una gran librería donde adquirir todo tipo de ejemplares de literatura, así como rosas en el mercadillo de San Jorge organizado por la Concejalía de Cultura para celebrar el Día de Aragón y del Libro.

Además, durante toda la jornada, autores locales como Paco Paricio, María Jesús Lamora, Silvia Isabal, Javier Larrégola o Eva Ortas han firmado ejemplares de sus obras.

Los más pequeños han disfrutado de un divertido fotomatón o han participado en los talleres y en los juegos de madera dispuestos por la plaza.

Y por la tarde, ha tenido lugar entre los asistentes del reparto del 'Recao' de Binéfar, plato tradicional de la localidad que se elabora con una judía autóctona. El hortelano José María Palacín ha repartido la planta de esta legumbre.

El buen tiempo ha contribuido a que la jornada estuviera muy animada. La concejal de Cultura, Beatriz De Pano, ha destacado que este 23 de abril "ha sido un día genial, con mucho sol y para salir a la calle. Hemos tenido mucha gente comprando libros y rosas y también en el reparto del 'recao'. Los niños han podido disfrutar de las actividades y los hemos tenido por la plaza jugando dando color a Binéfar".

Mientras que la alcaldesa Patricia Rivera se ha mostrado satisfecha de cómo ha transcurrido el Día de Aragón "con venta de libros y rosas, y la firma de autores, juegos para los niños y para finalizar, la degustación del 'recao'.

Durante la jornada algunos binefarenses se han acercado a la Sala Municipal de Exposiciones, sita en los bajos del Ayuntamiento, para presenciar la muestra 'Fotografía y Románico', organizada por la asociación fotográfica Full Frame con el patrocinio de Comarca. La exposición que muestra los templos románicos diseminados por La Litera se puede ver hasta el domingo 26 en horario de 18.30 a 20.30 horas.

Por otro lado, hasta este viernes, los niños de 6 años en adelante podrán divertirse con las ingeniosas actividades que propone 'Creactivity', el taller itinerante de EduCaixa, que gracias a la Concejalía de Educación ha recalado este jueves en la localidad.