Licitada por 148.000 euros la reforma de la red de saneamiento del polígono La Plana de Maella

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés del Agua ha iniciado el proceso de licitación para la reforma de un tramo de la red de saneamiento en el Polígono Industrial La Plana, en el municipio de Maella, con un presupuesto de 147.906,52 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación tiene como objetivo principal subsanar un error de cotas en el diseño original del colector que impide el flujo por gravedad de las aguas residuales, garantizando así su correcta conducción hacia la estación depuradora municipal y el cumplimiento de la normativa medioambiental en esta zona de la comunidad autónoma.

La intervención se centra en resolver la problemática de un segmento específico del colector donde la actual disposición de los niveles genera acumulaciones de residuos y riesgos de vertidos incontrolados.

Para corregir esta situación que afecta a la operatividad del polígono, el proyecto contempla el levantamiento del tramo defectuoso y la instalación de una nueva conducción de aproximadamente 175 metros lineales, ajustando las pendientes para permitir un drenaje natural y continuo de los vertidos.

Las obras comprenden diversas fases de ejecución que se inician con la excavación de zanjas y la demolición de los pavimentos existentes. Posteriormente se procederá a la colocación de nuevas tuberías de material plástico resistente y a la reconstrucción de los pozos de registro necesarios.

Una vez instalada la nueva red y comprobada su estanqueidad, el proyecto incluye el relleno de las zanjas y la reposición del firme asfáltico para devolver la superficie a su estado original, bajo la supervisión directa del Instituto Aragonés del Agua.