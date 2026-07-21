Una ligera lluvia permite contener el incendio de Ejulve (Teruel)

El incendio declarado la tarde del lunes, 20 de julio, en Ejulve, ha quemado más de 1.000 hectáreas y ha obligado a evacuar las localidades de Molinos, La Cañadilla y Cirujeda. - Javier Escriche - Europa Press

EJULVE (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)

La ligera lluvia caída esta tarde en el entorno de Ejulve (Teruel) y la debilidad del viento ha permitido contener el incendio declarado el pasado viernes y se espera que esta pequeña ayuda permita consolidar las labores de extinción durante esta noche.

"Ha sido una lluvia poco tormentosa, sin que soplaran vientos fuertes, racheados, cambiantes que nos pudiera mover el incendio y ha servido para aumentar un poquito la humedad y poder contenerlo", ha relatado el director de extinción del incendio de Ejulve, Felipe Rosado.

Con el trabajo de los medios aéreos "prácticamente el incendio ya no lo tenemos en propagación, pero todavía hay que ser cautos y hay que persistir en el trabajo nocturno para asegurar que el incendio no avance", ha puntualizado Felipe Rosado.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha relatado que esta mañana la situación ha sido "complicada" cuando se ha iniciado el turno de extinción de la mañana en la parte que "ayer fue la cabeza, sectores 3 y 4, hacia las Cuevas de Cañart".

Ese flanco se ha podido contener, pero a lo largo de la mañana ha cambiado el viento, ha entrado noreste y "lo que ayer era cola se nos ha convertido en cabeza, una cabeza que ha ampliado la parte quemada y que hemos podido contener con la entrada de nuevos medios, que hemos asignado el incendio", ha comentado. A ello se ha sumado la lluvia ligera de la tarde.

En la zona operan hasta siete maquinarias pesadas, en concreto siete bulldozers que han estado perimetrando gran parte del incendio con sus pasadas y ampliando una franja para evitar propagaciones. En los lugares que no son accesibles han acudido las cuadrillas helitransportadas que "están acostumbradas a sitios más inaccesibles a hacer ese trabajo".

Sobre los desalojos, Rosado ha explicado que las decisiones se toman en función de las circunstancias de cada momento. Esta tarde con ese cambio de viento que se propagaba hacia el suroeste del incendio e iba a dirección a la carretera de Ejulve a Aliaga, las poblaciones cercanas como La Cañadilla, el barrio de Aliaga y Cirujera se ha decidido "evacuar de forma preventiva".

Después de esa decisión ha venido un poco de lluvia, que ha refrescado el incendio, y aunque ha sido poco agua "ha parado el avance".

En función de la consolidación que tengamos en esta última hora de la tarde y toda la noche, se tomarán ya decisiones en relación con los evacuados, ha argumentado Felipe Rosado.

PREVISIÓN

Sobre la previsión meteorológica de los dos próximos días, el director de extinción ha alertado de que presenta "condiciones muy favorables para la propagación de incendios" porque se esperan altas temperaturas y un viento suroeste seco y con rachas fuertes.

"La previsión, es verdad que cuanto es más cercana es más segura pero actualmente tenemos esta ola de calor de miércoles y jueves". "Por eso tenemos que mantener la cautela y todo el trabajo que hemos desarrollado hoy, consolidarlo esta noche y mañana volver a evaluar cómo estamos para que esas condiciones que se van a dar mañana no puedan reactivar el incendio", ha confiado.

Sobre el operativo de extinción ha informado de que se mantiene, en principio el operativo Infoar y los medios del MITECO se solicitarán conforme a la situación operacional que haya, pero "la idea es más o menos mantener, o si acaso la condición mejora, desescalar un poco algunos medios del Ministerio, pero no los de Infoar", ha precisado.

EVACUADOS

Por su parte, la técnico de protección civil del Gobierno de Aragón, Sara Pellegrín Álvarez, ha informado de que esta noche se han evacuado del municipio de Molinos a 250 personas que se han trasladado al pabellón polideportivo de la localidad de Alcorisa, pero de esas 250 han requerido alojamiento 104, de las que 102 han estado en el pabellón y 2 en la residencia.

De esos 102 personas se ha estado trabajando toda la tarde intensamente para realojarlas en el albergue para que tuvieran un "mayor confort", ya que muchas de ellas son personas de edad avanzada.

La idea es que ya solamente hoy duerman en el pabellón 30 personas y el resto, hasta los 102 evacuados de Molinos, se puedan alojar en el albergue de Alcorisa.

En cuanto a las dos localidades evacuadas esta tarde que pertenecen al municipio de Aliaga, ha precisado que han sido cinco vecinos de La Cañadilla y de Cirujera otras once.

Los diéciseis se han trasladado al albergue de la población de Aliaga y de estos solamente se van a quedar en el albergue once porque el resto de personas se realojan con familiares, al igual que los evacuados de Molinos, que de los 150 iniciales son 102 precisan alojamiento y el resto se encuentra con sus familias.