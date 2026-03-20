Los linces ibéricos recién reintroducidos en Aragón muestran una buena aclimatación en el cercado

La pareja de linces ibéricos reintroducida en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los linces ibéricos Windtail y Wynx presentan "buenas condiciones de aclimatación" en el cercado de presuelta situado en la finca del barrio rural zaragozano de Torrecilla de Valmadrid, donde llegaron este martes como paso previo a su liberación definitiva en el medio natural.

La Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón está realizando un seguimiento continuo de ambos ejemplares mediante cámaras de fototrampeo y sistemas de localización GPS.

Aragón se ha convertido en la primera comunidad autónoma del noreste peninsular en reintroducir el lince ibérico, una especie desaparecida del territorio en la segunda mitad del siglo XX.

Los dos ejemplares, procedentes de centros de cría en cautividad, permanecerán alrededor de un mes en este recinto de aclimatación, diseñado para facilitar su adaptación al entorno y favorecer el aprendizaje de la caza del conejo, su principal presa.

El cercado cuenta con una superficie de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura, y forma parte del área seleccionada para la reintroducción de la especie en la cuenca del Huerva, un ámbito de 27.500 hectáreas validado por el grupo de trabajo del lince ibérico por su disponibilidad de hábitat y elevada densidad de conejo.

Durante esta fase inicial, el equipo técnico del Gobierno de Aragón evalúa su comportamiento, estado sanitario y capacidad de adaptación al medio, con el objetivo de garantizar el éxito del proceso de recuperación de la especie en la comunidad autónoma.