La lista de espera quirúrgica en Aragón finaliza mayo con 7.651 pacientes, lastrada por la huelga nacional de médicos

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ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días en Aragón ha finalizado en mayo de 2026 con 7.651 pacientes con más de 180 días en espera, 747 más que en el mes anterior debido al impacto acumulativo de la huelga de médicos como protesta contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que ha implicado la suspensión de casi 4.300 intervenciones quirúrgicas.

De este modo, la cifra de lista de espera es similar al dato con el que comenzó el Plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad en enero de 2025, cuando había 7.526 pacientes y que logró reducir esta cifra a 5.540 pacientes.

Esta tendencia descendente se ha visto empañada por los paros a nivel estatal que están secundando los profesionales de la comunidad autónoma, han indicado desde el Departamento de Sanidad.

Las semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en mayo. Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes.

Ante esta situación el Gobierno de Aragón ha priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida. Por ejemplo, no hay ningún paciente esperando más de 180 días en cirugía cardiaca.

De todos los pacientes con demoras de más de 180 días, casi 2.700 aguardan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, lo que supone el 35% del volumen total de la lista de espera de larga duración. A pesar de los paros, este año 2026 el 72% de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días.

PROVINCIAS

Por provincias, en Zaragoza hay 6.820 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Teruel, 567 y en Huesca, 264. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 738 pacientes y Teruel, con 18. En la provincia de Huesca desciende en nueve pacientes respecto al mes anterior.

Así, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón lamenta que la falta de negociación del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico repercuta en los pacientes aragoneses y que el Gobierno de España siga sin resolver los problemas, tras un año de confrontación y falta de diálogo de un ministerio que considera que las listas de espera son un problema territorial.

También reitera el agradecimiento por el trabajo de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, que hacen posible, día a día, mantener una elevada actividad quirúrgica en los diferentes hospitales del Servicio Aragonés de Salud (SALUD).