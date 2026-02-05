La lista de espera quirúrgica en Aragón de más de 180 días vuelve a bajar en enero, situándose en 5.481 pacientes

Evolución en Aragón de la lista de espera quirúrgica del último año. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días a 31 de enero de 2026 se sitúa en Aragón en 5.481 pacientes con más de 180 días en espera, como resultado del plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad en enero de 2025. Así, ha reducido en 2.028 pacientes en términos interanuales, es decir, un descenso del -27%.

Se trata de cifras muy superiores a los objetivos marcados en el propio plan de dinamización, según han resaltado desde el Gobierno de Aragón.

Se ha conseguido una reducción de -59 pacientes pese a la presión asistencial registrada en el mes de enero. Esto ha sido posible gracias al compromiso de los profesionales y a las medidas realizadas para adaptarse a la alta presión asistencial de urgencias e ingresos hospitalarios, potenciando los procesos prioritarios y la cirugía sin ingreso.

Enero es un mes en el que se incrementa la lista de espera de más de 180 días respecto al mes de diciembre. Normalmente, en el mes de enero sube la lista de espera, ya que se trata de un periodo todavía vacacional. Lograr bajar casi 60 pacientes ha sido un dato muy positivo, han valorado desde el Departamento de Sanidad, ya que se trata de la segunda mayor bajada en un mes de enero desde el año 2012.

Atendiendo a especialidades, en estos últimos 12 meses destacan los resultados alcanzados en Oftalmología, con un descenso del -68%; Cirugía Oral y Maxilofacial (-76,4%) y Cirugía General y Digestiva (-39,5%). En el área de Traumatología, también baja el número de pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días, en esta ocasión en un porcentaje que alcanza el -22,7%.

Aunque el dato sea menor en Traumatología que en las especialidades anteriormente citadas, esta reducción es una de las acciones que más impacto tienen en la lista de espera al ser la especialidad con mayor número de pacientes de larga duración. La lista ha disminuido en -511 pacientes en comparación con enero de 2025.

Las medidas implantadas en Otorrinolaringología, una especialidad creciente en la demanda, han conseguido bajar en -241 pacientes (-22,3%). Este descenso se ha logrado al haber mayor disponibilidad de suelo quirúrgico para esta área.

La distribución por provincias de los pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días es la siguiente: en Zaragoza, hay 4.819 usuarios, lo que supone el 87, 9% de toda la lista de espera de más de 6 meses; en Huesca, son 220 pacientes, lo que supone el 4%, y en Teruel, 442, un 8,1%.

BAJADA DE CASI UN 11% EN TERUEL

Destaca el descenso en la provincia de Teruel respeto al mes anterior, de 495 pacientes a 442, es decir, 53 pacientes menos (-10,7%). En Zaragoza, también se ha registrado una reducción de número de usuarios en espera y en Huesca, ha aumentado en 28 pacientes. A pesar de este leve incremento, se trata del mes de enero que menos se ha crecido la lista de espera en esa provincia desde 2016.

Respecto a los datos globales de Aragón, desde el Departamento de Sanidad se ha subrayado la evolución de la lista de espera quirúrgica con un descenso interanual del -27%, además del compromiso de los profesionales en los objetivos de reducción de lista de espera.

Desde el plan de dinamización de actividad quirúrgica de enero de 2025, se ha producido un descenso en 11 de los 13 meses, subiendo únicamente en el mes de agosto de 2025 debido al impacto del periodo vacacional y en diciembre de 2025 debido a la huelga de médicos de diciembre como protesta contra el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y al periodo vacacional.