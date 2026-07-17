La lista de espera quirúrgica en Aragón sigue condicionada por el huelga de médicos y cierra junio con 7.813 pacientes

Evolución de la lista de espera quirúrgica desde diciembre de 2024, mes a partir del cual comenzó a aplicarse el plan de choque. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días en Aragón ha finalizado en junio de 2026 con 7.813 pacientes con más de 180 días en espera, 162 pacientes más que en el mes anterior debido al impacto acumulativo de la huelga de médicos como protesta contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que ha implicado la suspensión de más de 4.900 intervenciones quirúrgicas.

El Plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad logró reducir la lista de espera de larga duración en casi un 27%, pasando de 7.526 pacientes a 5.540 pacientes durante el año 2025 --1.986 pacientes menos--, una tendencia descendente se ha visto empañada por los paros a nivel nacional que están secundando los profesionales.

Las semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en los últimos meses de 2026. Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes, especialmente en el periodo estival. Ante esta situación el Gobierno de Aragón ha priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida.

De todos los pacientes con demoras de más de 180 días, casi 2.684 aguardan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, lo que supone el 34,4% del volumen total de la lista de espera de larga duración. A pesar de los paros, este año 2026 más de 7 de cada 10 de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días.

Datos por provincias

Por provincias, en Zaragoza hay 6.959 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Teruel, 579 y en Huesca, 275. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 139 pacientes. Teruel aumenta en 12 pacientes y la cifra en la provincia de Huesca asciende 11 pacientes respecto al mes anterior.

El Departamento de Sanidad ha lamentado que la falta de negociación del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico haya repercutido en los pacientes aragoneses. Tras un año de confrontación y falta de diálogo de un ministerio que considera que las listas de espera son un problema territorial, el Gobierno de España no ha adoptado ninguna solución ni ha alcanzado ningún acuerdo en este aspecto.