La localidad de Benasque (Huesca) registra este domingo una temperatura de -1,5 grados, según AEMET

Archivo - PIrineo aragonés. - MARCOS LIMINIANA - Archivo

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad altoaragonesa de Benasque ha registrado este domingo una temperatura de -1,5 grados, mientras que Bello, en la provincia de Teruel, ha alcanzado los -0,4 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Lidera la lista la estación de Martinet (Lérida), con -2,4 grados, seguida de Esterri d'Àneu, con -2,3, y Vall de Boí, con -1,7, también en la provincia de Lérida.

En cuarto lugar se encuentra, Benasque (Huesca), con -1,5, y en quinto, Campisábalos (Guadalajara), con -1,2 grados, mientras la tabla la completan Cuéllar, San Pedro Manrique, Molina de Aragón y Sigüenza.