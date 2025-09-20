La localidad oscense de Biscarrués une música, tradición y patrimonio en la jornada 'De sones y soles'

Momento en el que la luz solar ha iluminado el sagrario de la iglesia de Biscarrués. - LOLA GIMÉNEZ BANZO

Los asistentes han comtemplado el sobrecogedor fenómeno del asoleo en el que la luz solar incide sobre el sagrario de la iglesia

BISCARRUÉS (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Biscarrués ha celebrado este sábado con gran éxito la jornada cultural 'De sones y soles', una cita dedicada a la música, la tradición y el patrimonio, que ha reunido a vecinos y visitantes en torno al legado sonoro y simbólico de las campanas.

La mañana se ha iniciado a las 11.00 horas con una mesa redonda sobre la importancia del toque manual de campanas, recientemente declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Jorge Viejo ha recordado la restauración de las campanas de Agüero, destacando la implicación del pueblo y la función social de los toques, presentes en cada momento de la vida comunitaria.

Pau Martínez Tamarit, campanero valenciano, ha compartido un emotivo testimonio sobre el vínculo entre campanero y campana, resaltando la fuerza expresiva de este patrimonio.

Tomás Borau, campanero aragonés de 89 años, ha ofrecido una magistral lección sobre los toques tradicionales, acompañada de demostraciones prácticas desde el propio campanario, fruto de toda una vida dedicada a la reparación de campanas y relojes en distintos pueblos de Aragón.

Finalmente, Lola Giménez ha presentado el proyecto de restauración de las campanas de Biscarrués, que poco a poco irá recabando apoyos y fondos para su puesta en marcha.

A las 12.00 horas los asistentes han podido disfrutar de una visita guiada al campanario, donde Tomás Borau y su hijo Alberto han hecho sonar las cuatro campanas de Biscarrués con toques de repique, arrebato, bandeo y difuntos, ofreciendo un auténtico recital en vivo que ha emocionado a los presentes.

La jornada ha concluido con el tradicional asoleo en la iglesia de Biscarrués, un momento de contemplación en el que, exactamente a las 14.00 horas, la luz solar ha incidido de manera espectacular sobre el sagrario, confirmando la intencionalidad de los constructores de la iglesia en este diálogo ancestral entre arquitectura, naturaleza y espiritualidad.

Con esta iniciativa, Biscarrués ha reafirmado su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural, en una jornada que ha unido tradición, emoción y memoria colectiva bajo el título 'De sones y soles'.