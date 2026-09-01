Longares (Zaragoza) vuelve a vibrar este miércoles al son de su paloteo, Fiesta de Interés Turístico de Aragón

Paloteo de Longares. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

LONGARES (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La localidad de Longares, en la Comarca zaragozana de Campo de Cariñena, volverá a vibrar este miércoles, 2 de septiembre, con su tradición más arraigada, su dance del paloteo, declarado en 2005 Fiesta de Interés Turístico de Aragón, y en el que participan cada año más de 200 personas.

Como cada año, tendrá lugar el 2 y el 8 de septiembre a las 18.00 horas durante sus fiestas patronales en honor a San Vicente, San Gonzalo y la Virgen de la Puerta, ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

El dance se enmarca en las fiestas patronales de Longares y tiene lugar dos veces cada año: el 2 y el 8 de septiembre.

El primer día es en honor a San Vicente y San Gonzalo, cuyas reliquias son portadas durante todo el recorrido al final de la procesión, que recorre las calles del centro de la localidad, y el 8 de septiembre en honor a la Virgen de la Puerta, cuya imagen también cierra la procesión.

Para llevarlo a cabo, se forman grupos de cuatro personas que van realizando una serie de movimientos que se repiten continuamente mientras se avanza por el recorrido tradicional que lleva la procesión, comenzando y terminando en el interior de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

Ataviados con camisa blanca, cachirulo rojo y negro en el cuello, pantalón o falda azul marino, faja roja a la cintura y zapatos negros, y llevando los palos de unos 50 centímetros de longitud de color rojo con los extremos en blanco, los danzantes parten los dos días a las 18.00 horas desde la iglesia a la que también llegan danzando tras haber realizado un recorrido de unos 400 metros por las calles del entorno.

UNA TRADICIÓN ARRAIGADA

Ambos momentos son especialmente emotivos para los longarinos, que tienen muy arraigada esta tradición desde muy pequeños. De hecho, son muchos los que desde pequeños acuden a ver la procesión con sus propios palos y aprenden años más tarde a palotear al lado de sus familiares y amigos.

Conforme van saliendo los danzantes desde la iglesia va sonando la música de la banda, que realiza el recorrido ubicada en la mitad del paloteo de manera que tanto los de delante como los de detrás puedan escuchar la música.

Al final, y tras la peana con las reliquias de los santos o de la Virgen de la Puerta, según el día, la corporación municipal y vecinos del pueblo cierran el paloteo, que concluye en el interior de la iglesia. De hecho, la entrada al templo constituye uno de los momentos más vistosos y emotivos de esta fiesta.

EL ORIGEN, EN 1668

El origen del paloteo data del año 1668, fecha en la que llegaron a Longares las reliquias de los santos mártires Vicente y Gonzalo, traídas desde Roma por el arzobispo de Granada e hijo adoptivo de Longares, Diego Escolano.

Los vecinos de la villa salieron al camino a recibirlas y en el recorrido hacia la Iglesia, unos cuantos vecinos se pusieron a danzar espontáneamente.

Desde entonces se viene realizando el dance, que ha tenido algunas variaciones con el paso del tiempo como la incorporación de la música y de los palos, la uniformidad en la vestimenta, y la participación de las mujeres y los jóvenes.

Para llevarlo a cabo, se forman grupos de cuatro personas que van realizando una serie de movimientos que se repiten continuamente mientras se avanza por el recorrido tradicional que lleva la procesión, comenzando y terminando en el interior de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

El momento cúspide es precisamente al terminar el dance, cuando poco a poco han ido entrando todos los danzantes al interior sin parar de palotear, creando ese sonido un ambiente de gran emoción entre los asistentes.

Una vez han entrado todos los danzantes y la imagen que acompaña a la procesión, suenan los últimos compases, y como punto final suena de nuevo el himno español acompañado por el sonido de los palos.

El paloteo es acompañado desde hace muchos años por la música de la Banda de Almonacid de la Sierra y algunos vecinos de la localidad que se suman a ella para esta ocasión. Ellos son los encargados de interpretar los compases que acompañan y marcan el ritmo de los paloteadores.

Cuando finaliza el recorrido, los danzantes y la música se consigue un silencio sepulcral de unos segundos que se ve interrumpido por una voz anónima que irrumpe gritando '¡Viva San Vicente y San Gonzalo!' o '¡Viva la Virgen de la Puerta!' según el día que corresponde, y todos los presentes responden '¡Viva!'.

350 ANIVERSARIO

El 2 de septiembre de 2018, se celebró el 350 aniversario del dance del paloteo, con la participación de 260 danzantes.

El 7 de septiembre de 2019, la imagen del Dance del Paloteo de Longares protagonizó el cupón de la ONCE. Cinco millones y medio de cupones difundieron por toda España esta tradición longarina, una acción con la que culminó la labor de promoción puesta en marcha por el Ayuntamiento de Longares el año anterior con motivo del 350 aniversario del origen del dance.

El gran número actual de danzantes, y la media de edad tan joven de los mismos, permite afirmar que el dance goza de muy buena salud, constituyendo la seña de identidad más viva del pueblo de Longares.