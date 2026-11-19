La Lonja de Zaragoza ofrece 25 años de la obra de Jonathan Hammer en "Hijo adoptivo", su mayor retrospectiva internacional - DANI MARCOS

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Zaragoza acoge desde este jueves, 19 de noviembre "Hijo adoptivo", la mayor retrospectiva dedicada hasta la fecha al pintor estadounidense Jonathan Hammer (Chicago, 1960). La exposición reúne más de 120 obras que recorren 25 años de trayectoria en España y permiten acercarse a un creador cuya vida y trabajo mantienen una profunda vinculación con Aragón. La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2027.

Con esta exposición, Hammer se convierte en el primer artista vivo no español que expone en La Lonja, incorporándose a la trayectoria expositiva de un espacio que ha acogido muestras dedicadas a nombres como Serrano, Broto, Chillida o Tàpies.

"Hijo adoptivo" propone un amplio recorrido por la producción de Hammer, desde sus etapas en San Francisco y Nueva York durante los años noventa hasta el trabajo desarrollado tras su llegada a España.

La mayor parte de las piezas expuestas corresponden precisamente a esta etapa española y muestran cómo su producción ha ido incorporando referencias vinculadas a la cultura de España, desde la "locura cervantina hasta el lirismo queer de Federico García Lorca".

UN CUARTO DE SIGLO VINCULADO A ESPAÑA Y ARAGÓN

La trayectoria artística de Jonathan Hammer comenzó a finales de los años ochenta y se consolidó en las escenas artísticas de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Con el cambio de milenio se trasladó a España y, después de residir en Madrid y Barcelona, estableció su hogar y su taller a orillas del río Isábena, en el prepirineo oscense.

Esta vinculación personal y creativa con el territorio da sentido al título de la muestra, "Hijo adoptivo". En Aragón, y con el apoyo de la Fundación Pollock-Krasner de Nueva York, Hammer fundó la residencia artística Villa Bergerie, por la que ha pasado toda una generación de creadores españoles.

MÁS DE 120 OBRAS Y UNA "CÁMARA DE MARAVILLAS"

La exposición reúne más de 120 obras y plantea un recorrido por las diferentes etapas, técnicas e intereses del artista. En el núcleo de la muestra se despliega una Wunderkammer o cámara de maravillas, desde la que Hammer establece conexiones entre lo coleccionable, lo 'queer', lo cósmico y lo poético.

El comisario de la exposición, Alejandro J. Ratia, define este universo creativo como "una cosmología mental, literaria y visual" marcada por la convivencia de diferentes referencias y por una sensibilidad híbrida entre la cultura popular y la denominada alta cultura.

A lo largo de este recorrido aparecen asimismo cuestiones sociales, históricas y políticas presentes en la producción de Hammer, como la crisis climática, la violencia, el SIDA, el Holocausto o la memoria histórica de España y Europa del Este.

La crítica Diana Padrón, autora de uno de los textos incluidos en el catálogo de la exposición, destaca la amplitud de intereses que atraviesan su obra, desde la historia, la sociología, la identidad y la alteridad hasta la poesía, el ocultismo, la sexualidad, el ritual, la fantasía o los mundos submarinos. Para Padrón, es precisamente en ese carácter insólito y en la "rareza" donde reside parte del interés de su lenguaje artístico.

TÉCNICAS INSÓLITAS: DEL OBJETO LIBRO A LA CERÁMICA

Jonathan Hammer alcanzó proyección internacional a través del objeto libro y de su trabajo con la marquetería en piel, una de las técnicas más características de su producción. A ellas ha sumado una extensa obra sobre papel, una aproximación propia a la pintura y, más recientemente, su trabajo en el ámbito de la cerámica.

Su obra combina elementos narrativos y abstractos y recurre de forma habitual al humor y la sátira, junto a referencias a las vanguardias históricas y, especialmente, al dadaísmo.

La producción de Hammer forma parte de colecciones de instituciones internacionales como el Museum of Modern Art (MoMA) y el Whitney Museum de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA), el Hammer Museum de California, el Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Ángeles y el Museo Jumex de Ciudad de México.

UN CATÁLOGO PARA PROFUNDIZAR EN SU OBRA

La exposición se completa con un catálogo editado para la ocasión, que reúne textos del comisario Alejandro J. Ratia y de la crítica Diana Padrón, además de un ensayo de Lawrence Rinder, director emérito del Berkeley Art Museum/Pacific Film Archive y antiguo comisario jefe del Whitney Museum.

El proyecto editorial ha contado también con la colaboración del diseñador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño.