La Lonja de Zaragoza será un espacio diáfano para otros usos además de exposiciones sin afectar a la estructura

La Lonja de Zaragoza será un espacio diáfano para poder albergar otros usos, por definir, además de exposiciones sin afectar a la estructura para realzar el esplendor de este edificio del siglo XVI característico de la Corona de Aragón y que solo tienen las ciudades de Barcelona, Valencia y Mallorca.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado el proyecto de básico de acondicionamiento de la Sala Hipóstila --toda la planta calle-- que, en breve, saldrá a información pública, además de que se remitirá a la Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón para iniciar el proceso de licitación a mitad de este año y comenzar los trabajos en 2026.

Tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros y durante los meses que esté en obras no habrá exposiciones y se cerrará al público para reabrirse de nuevo en 2027.

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que esta actuación no tiene afecciones sobre la estructura del edificio, se ciñe a la plata calle ya que actuar en la planta superior "no es ahora mismo una necesidad, ni es un proyecto que tenga previsto". "Yo creo que lo más importante es dignificar y modernizar esta planta y es en lo que vamos a trabajar", ha zanjado.

Es un proyecto "muy meditado", ha destacado, que pone de relieve el "compromiso con el patrimonio y la defensa y el cuidado de los edificios históricos de la ciudad".

Chueca ha comentado que el proyecto convertirá la planta calle en un único espacio flexible para compartimentar según las necesidades expositivas o de otros usos y que se "pueda admirar" ya que en la actualidad los módulos de instalaciones están conformados con una estructura metálica que se ancla sobre la losa de cimentación doblemente armada fruto de una intervención de los años 80.

RECUPERAR EL ACCESO ORIGINAL

"Vamos a hacer una nueva distribución de los servicios básicos a través de distintas cajas exentas en cada una de las esquinas que van a liberar el espacio central y van a permitir que se pueda disfrutar mejor de la arquitectura interior, de las columnas y del propio espacio", ha descrito Chueca. "Se va a liberar el espacio central para mejorar la visibilidad y se van a agrupar todos los usos internos organizativos en estas cajas exentas que no tocarán ninguna de las columnas y que permitirán mejorar la visibilidad interior", ha detallado.

Así, las exposiciones tendrán unos módulos flexibles y desmontables mucho más ligeros y livianos que permitirá ganar protagonismo a la propia arquitectura de la Lonja.

Una de las novedades es la recuperación de la entrada original por la calle Don Jaime I, que cumplirá la normativa de accesibilidad y permitirá al visitante disfrutar de toda la visión del edificio de la Lonja, sus techos y sus columnas de una forma mucho más amplia y así admirar este patrimonio de la ciudad, y "mejorar incluso el impacto que tiene en las importantes exposiciones", ha añadido Chueca

La puerta de acceso será en acero corten u otro material que quede integrado en el conjunto del edificio renacentista. Al entrar, el visitante verá al fondo un arco que no es una puerta cegada sino que era el alta del Ángel Custodio al que se encomendaban los comerciantes de la Lonja, ha apuntado el arquitecto municipal Miguel Tutor, quien ha ofrecido las explicaciones técnicas.

Al respecto, ha informado de que el proyecto ha sido redactado por la empresa IDOM con el objetivo esencial de adaptar esta Lonja al siglo XXI y para lograrlo se busca atender la necesidad de disponer de unas instalaciones y por otro lado la funcionalidad de su interior.

Así, en el suelo se hará una falsa solera para canalizar toda la instalación de electricidad y de datos telecomunicaciones con puntos de luz donde se colocarán diversos módulos. Se desmontará el pavimento actual para poner canales ocultas integrados en los 20 centímetros disponibles de suelo hasta la solera de hormigón.

Toda la distribución de las instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, así como el sistema de protección contra incendios se realizará por estas canales que dispondrán de una red de nodos de conexión en los cruces entre ellas. Desde este sistema se alimentarán los elementos terminales a integrar en los módulos expositivos.

Otra instalación es la climatización y en lugar de una gran máquina se colocarán cuatro, una en cada esquina del edificio para garantizar el confort en invierno y verano, junto a una adecuada renovación de aire.

También se instalarán aseos, que en la actualidad no hay, y el punto elegido será a ambos lados del nuevo acceso por la puerta de la calle Don Jaime I y junto a la recepción. Serán do de los cuatro volúmenes de las esquinas interiores que se realizarán a modo de cajas exentas in tocar las columnas de piedra con la finalidad de liberar el espacio central y agrupar los usos internos organizativos.

Para realzar la monumentalidad del edificio se rebajará la altura de los nuevos elementos interiores --cajas de usos auxiliares y el panelado expositivo--, para dar mayor visibilidad a los capiteles anidados que se encuentran en las columnas.

Así, es establece un umbral por debajo de la altura de los capiteles de las columnas, que son 2,90 metros, y toda la actuación gira en torno a este límite para contribuir a una mejora en la percepción del espacio interior para el visitante.

El soporte de las exposiciones serán módulos autoportantes formados por una subestructura metálica interior y forrados con un panelado de madera. La dimensión de los módulos expositivos será de 60 por 120 por 280 centímetros, sin superar el umbral citado. Para su nivelación, los módulos tendrán un sistema regulable de patas que posteriormente se cubrirán con un rodapié blanco. Estos módulos expositivos serán accesibles desde uno de sus laterales, para poder trabajar desde el interior donde estará la dotación de instalaciones.

Estos módulos movibles se podrá distribuir según las necesidades de cada exposición, todos serán desmontables y cuando no se utilicen se podrán almacenar en los espacios de los volúmenes de las esquinas.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Sobre la posibilidad de declarar Patrimonio de la Humanidad a la plaza del Pilar y que se incluya a la Lonja, como han solicitado algunos historiadores de ampliarlo a las de las otras ciudades que formaron parte de la Corona de Aragón, la alcaldesa ha contado que "se está trabajando" en esa propuesta, que ha calificado de "muy interesante", pero no hay un propuesta detallada.

Ha argumentado que la Lonja está incluida dentro del espacio de la plaza del Pilar, junto a las dos catedrales que lo convierten en un espacio cultural "único".

Además, ha subrayado esa "identidad única" de la Corona de Aragón que son las Lonjas. "Es algo que no siempre se ha recordado, ni se conoce y sería una forma de poner en valor nuestro patrimonio y sobre todo nuestra historia en un momento en el que hay veces que se intenta cambiar la historia".

Chueca ha abundado en que es un edificio con "identidad propia, la de la Corona de Aragón". Además, ha sido declarado de interés cultural y no solamente fue importante en el siglo XVI, sino también durante el siglo XX, porque en 1979, con el primer ayuntamiento democrático se decide que se utilice para exposiciones temporales y así abrirlo a la ciudadanía.

También ha sido la primera sede del Parlamento Autonómico el 20 de mayo de 1983 cuando se constituyeron por primera vez las Cortes de Aragón. "Por eso es tan importante la Lonja para Zaragoza porque es un edificio y un símbolo de nuestra historia y de nuestra ciudad", ha concluido la alcaldesa.