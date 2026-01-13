Lorén dice que es necesario buscar uso al Canal de Aguas Bravas, que costó 6 millones, cuando estaba el PSOE

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, ha querido dejar claro al grupo municipal de Vox sobre los nuevos pliegos del Canal de Aguas Bravas que "lo fácil" hubiera sido echar hormigón, pero "era necesario buscar un uso a una infraestructura que costó 6 millones de euros y que salió del bolsillo de los zaragozanos cuando gobernaba el PSOE".

"El uso va a ser deportivo, dando así respuesta a una demanda de deportistas que teniendo un Canal de Aguas Bravas en su ciudad tienen que recorrer kilómetros para practicar su deporte", ha añadido Lorén, quien ha resaltado que existen seis federaciones deportivas acuáticas, además de 27 escuelas de Formación Profesional que ofrecen ciclos de educación deportiva, dos universidades con estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o los efectivos de Protección Civil.

Con respecto al suministro eléctrico, Lorén ha afirmado que la razón deportiva justifica el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza al igual que ocurre con los clubes de fútbol de la ciudad cuando, por ejemplo, se costea el cambio del césped artificial y la construcción de dos nuevos campos por valor de 485.640 euros.