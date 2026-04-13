Lorén sostiene que el cierre virtual del parque Bruil de Zaragoza es "necesario" para evitar insalubridad y vandalismo

Archivo - Kiosco del Parque Bruil - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha considerado que el cierre virtual del parque Bruil es una medida "absolutamente necesaria para no volver a la situación de insalubridad y vandalismo que sufrió" esta zona verde de la ciudad.

"Hemos escuchado activamente a los vecinos y muchos nos han pedido que evitáramos que se degenerase de nuevo este parque y que veían muy bien que se cerrara en horario nocturno. Eso sí con determinadas excepciones como la suelta de perros o transitar por el parque Bruil. Cuestiones que se han tenido en cuenta", ha afirmado Lorén.

Por lo tanto, el consejero municipal ha lamentado las críticas de "colectivos de izquierdas que son incapaces de pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que se haga responsable de los inmigrantes que tiene abandonados en la calle o los que viven en el albergue municipal y que deberían estar bajo su protección. Todo ello por culpa de la política de inmigración del actual Gobierno de España".

"El Ayuntamiento de Zaragoza invierte casi 100 millones en políticas sociales, hemos ampliado el albergue municipal para más plazas, pero el Ayuntamiento no puede hacer más si enfrente hay un Gobierno de España irresponsable que es un generador de pobres", ha concluido Lorén.