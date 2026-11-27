1138089.1.260.149.20261127195806 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, enciende las luces de la Navidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha dado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de las luces, que este año ha tenido como artista invitada a la cantante Vicco, que se ha arrancado a interpretar su conocidísimo tema 'Nochentera', coreado por una ciudad entregada que ha llenado el paseo de la Independencia, desde la plaza Aragón hasta la plaza de España --unas 10.000 personas, según la estimación de la Policía Nacional--.

Unas breves palabras de la cantante han servido para ganarse a un público que desde las 17.00 horas esperaban a lo largo del trazado del tranvía, que ha interrumpido su servicio en este tramo para acercar la Navidad a los ciudadanos.

Antes de la aparición de la cantante, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha cogido el micrófono para preguntar a los asistentes si tenían ganas de ver las luces de Navidad, que ha sido respondida con un sonoro 'sí'.

Chueca también ha interpelado al numeroso público para preguntarle si sabían quién es la "verdadera luz de la Navidad" y ante el desconcierto de los ciudadanos, la alcaldesa les ha respondido: "¡Vosotros! Los zaragozanos sois la alegría, la hospitalidad, el cariño y las ganas de pasarlo bien".

ESPECTÁCULO EN MOVIMIENTO

Mientras Vicco solventaba un problema técnico antes de subir al escenario, la alcaldesa ha aprovechado para recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha programado más de 650 actividades hasta el 6 de enero para disfrutar en familia. "Tenemos la mejor Navidad del mundo", ha exclamado convencida.

Tras asegurar que hay por delante unos días "muy emocionantes", la alcaldesa ha avanzado que se ha preparado una iluminación "muy especial" que abarca más puntos de la ciudad.

"En breve pulsaré este botón y se hará la luz. ¿Vale?. Pero antes vamos a cantar", ha animado a los zaragozanos, momento en el que ha aparecido Vicco sobre el escenario de la plaza Aragón.

La cuenta atrás coreada por todos los presentes ha marcado las 18.30 horas, momento en el que las manos de la alcaldesa han presionado el botón que ha encendido todas las luces de la ciudad y desde ese punto se ha visto como las guirnaldas que cruzan de lado a lado el paseo Independencia y los led de los arcos de los porches han brillado con el resplandor que ofrecía una tarde ya cerrada.

El espectáculo del encendido navideño ha comenzado a las 17.00 horas en la plaza de España con un desfile de Kivala Producciones en el que cuatro personajes se transforman en fantásticos caballos luminosos. Estas figuras blancas, de tres metros y medio de altura, simbolizan la paz, la pureza y el espíritu y han recorrido el paseo Independencia acompañadas de una comitiva de personajes fantásticos.

La habilidad de los marionetistas para reproducir los movimientos de los caballos ha dado vida a estas grandes figuras hinchables, que han sorprendido al público durante su recorrido hasta la plaza de Aragón. La propuesta teatral ha invitado a zaragozanos y visitantes a sumarse a esta celebración y a acompañar al desfile hasta el escenario del encendido navideño.

Al final del recorrido el punto de atracción se ha dirigido al escenario de la plaza Aragón donde el coro Ixena y la Momo Christmas Band han interpretado varias canciones.

NUEVA IMAGEN

La Estrella de la Navidad es la protagonista de la celebración del nacimiento de Jesús y uno de los ejes centrales de la programación ideada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que a lo largo de los 40 días incluye 650 actividades en una oferta pensada para todos los públicos con espectáculos musicales, teatrales, deportivos, cuenta cuentos, teatro y cine, entre otros.

El paseo Independencia, escenario principal de la celebración de este viernes, ha estrenado una nueva imagen navideña. La iluminación se concentra en la parte central del paseo, con una combinación de cortinas de luz en forma de carámbanos con motivos de estrellas y dos grandes estrellas tridimensionales.

Con una inversión de 1,5 millones de euros, la iluminación navideña de Zaragoza incorpora este año importantes novedades. Entre ellas destaca también la nueva decoración de la calle Alfonso I, donde se ha instalado un gran techo luminoso con animación y sincronización musical.

Asimismo, hay nuevas luminarias en la plaza de España, la calle Cinco de Marzo, la calle y la plaza de San Miguel, la entrada al parque Pignatelli y el interior del Mercado Central, este último con el apoyo de Obras Especiales, además de elementos luminosos de gran formato distribuidos por distintos barrios y espacios de Zaragoza.

Otra novedad es el nacimiento gigante en la puerta del Carmen, una gran locomotora en Delicias y en la plaza de la Ciudadanía y un carruaje luminoso en la plaza Sas.

La iluminación llega a otros puntos como Gran Vía, Parque de los Incrédulos, avenida de Cataluña, avenida de Clara Campoamor o la calle Delicias.

La plaza del Pilar vuelve a ser el corazón de la Navidad y recupera la importancia de los belenes. El nacimiento monumental ha renovado el establo y los animales de tamaño natural que es uno de los principales atractivos de la Navidad en Zaragoza.

El zaguán del Ayuntamiento también alberga el buzón gigante que se complementa con un belén artístico de la Asociación de Amigos del Belén de Zaragoza con más de 100 figuras artesanales.

La muestra navideña de la plaza del Pilar goza del reconocimiento de ser uno de los mercados navideños más bonitos de España como atestiguan publicaciones nacionales. Se mantienen las atracciones habituales como el carrusel, el Árbol de los Deseos, la pista de patinaje, y los trineos con neumáticos se han trasladado a la trasera de La Lonja por las obras en la fuente de Goya.

CABALGATA MÁS LARGA

Otra novedad se localiza en el Parque Grande, con un espectáculo de luz y naturaleza en el jardín botánico, titulado 'La estrella' con árboles que recuerdan al espíritu navideño y que está impulsado por Zaragoza Cultural e Ibercaja con un espectáculo de los cuatro elementos naturales que invita a reflexionar. Su acceso tiene precios populares y por cada entrada se dona un euro a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Asimismo, se ha ampliado el mercadillo Gourmet, con espacio para la restauración no solo de venta. El final de la Navidad llegará con la cabalgata de los Reyes Magos que tendrá en un nuevo recorrido para adaptarla a las obras de la ciudad.

Saldrá del Colegio San Agustín para seguir por el Camino de las Torres, avenida de Tenor Fleta, avenida de Goya, calle de Hernán Cortés, paseo de Teruel y avenida de Cesaraugusto y terminará en la calle de Alfonso I hasta finalizar hasta la plaza del Pilar.