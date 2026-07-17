Luesia (Zaragoza) se salva de las llamas y preocupa el "viento loco" de un incendio que suma 14.000 hectáreas

Reunión del CECOPI esta tarde en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los esfuerzos de los medios de extinción han logrado proteger el casco urbano de Luesia de las llamas del incendio forestal iniciado el miércoles en Orés, en la comarca de las Cinco Villas, y que sigue fuera de control, con una estimación provisional de 14.000 hectáreas afectadas en un radio de 60 kilómetros.

Una situación muy condicionada por las dificultades añadidas de la accidentada orografía de la zona y un viento "absolutamente loco", según ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a la conclusión de la reunión de esta tarde del CECOPI en la Sala de Crisis del 112 Aragón.

"Nos encontramos ante el incendio más complejo que ha tenido nuestra Comunidad autónoma en los últimos años, tanto por las condiciones del tiempo, que nos han hecho sufrir muchísimo, como por el entorno donde se ha producido el incendio, con muchas partes de tierra de cultivo, muchas partes boscosas de monte bajo, zonas muy complicadas de barranqueras, de difícil acceso, además de muchos municipios habitados", ha reconocido el consejero.

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón, PROCINFO, para un incendio que sigue presentando varios frentes abiertos. La situación sigue siendo complicada, con diferentes reproducciones en el perímetro y especial intensidad en los sectores 3, 5 y 6.

Durante la tarde, el fuego ha seguido avanzando en varios puntos y ha obligado a concentrar los trabajos en las zonas de mayor actividad, especialmente en el entorno de Luesia y en los sectores de cabeza del incendio.

Según ha explicado el consejero, las llamas han superado el entorno de Luesia, cuyo casco urbano ha estado amenazado, y han saltado la carretera en ciertos puntos entre Luesia y Uncastillo. Esta zona será una de las que requerirá mayor supervisión durante la noche, junto a los sectores 5 y 6. Además, con el cambio de viento a componente norte se ha registrado una reproducción en el sector 1.

"La noticia más importante de hoy es que hemos conseguido defender Luesia. Durante toda la tarde hemos concentrado allí una parte muy importante de los medios y hemos logrado evitar que el incendio afecte al casco urbano. Ha sido una jornada muy complicada, con varios frentes activos, reproducciones y cambios constantes de comportamiento del fuego, pero se ha conseguido proteger el municipio", ha explicado.

Los trabajos de extinción se centrarán durante la noche en mantener la vigilancia en todos los sectores, ya que los cambios de viento pueden provocar nuevas reproducciones en distintos puntos del perímetro. La entrada de viento de norte abre una ventana de oportunidad hasta la madrugada para trabajar especialmente en los sectores 5 y 6 e intentar consolidarlos de cara a la jornada de este sábado.

"Ahora nuestra principal preocupación son las próximas horas. Vamos a tener vientos muy variables y cambiantes, y mañana volverá el viento sur-suroeste, más cálido y seco. Por eso vamos a mantener un despliegue muy amplio durante toda la noche, especialmente donde puede reactivarse con el cambio de viento", ha indicado el consejero.

PREVISIÓN

La previsión meteorológica apunta a la entrada de viento de norte durante la noche, con rachas que pueden superar los 30 kilómetros por hora y velocidades medias de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

A partir de la madrugada y hasta primeras horas de la mañana se espera una situación de vientos flojos y de dirección variable.

Durante la jornada de este sábado, el viento rolará primero a sudeste y posteriormente a sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar entre 20 y 30 kilómetros por hora en algunos momentos.

A partir de las 20.00 horas se espera de nuevo la entrada de viento de norte, con cierta intensidad. La humedad relativa recuperará durante la madrugada hasta valores próximos al 80%, pero volverá a descender durante las horas centrales del día hasta el entorno del 20%. Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 36-37 grados, con aviso amarillo por altas temperaturas.

MUNICIPIOS EN PREAVISO

Continúan desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Peraltilla. Protección Civil no ha ordenado nuevas evacuaciones durante la tarde, aunque Longás, Isuerre y Lobera de Onsella han sido puestos en preaviso para que la población esté preparada ante una posible evacuación preventiva, al igual que Biel.

A lo largo de la tarde se han organizado dos convoyes controlados para que vecinos de Orés y Asín pudieran acceder de forma puntual a sus viviendas y recoger algunos enseres acompañados por Protección Civil, voluntarios, Guardia Civil y Cruz Roja.

Los equipos de atención psicosocial han detectado cansancio y nerviosismo entre algunas personas evacuadas, especialmente tras varios días de emergencia, por la incertidumbre sobre el estado de sus viviendas y por la difusión de bulos e informaciones no contrastadas que han aumentado la preocupación entre los vecinos.

Desde los servicios sociales se valoran alternativas de alojamiento para personas mayores y otros casos que puedan necesitar mejores condiciones de descanso.

El Gobierno de Aragón solicita además a la ciudadanía que evite desplazarse durante este fin de semana a las zonas próximas al incendio forestal de Orés, en la comarca de Cinco Villas, salvo en caso de estricta necesidad. Reducir la movilidad en el entorno del incendio facilita el trabajo de los servicios de emergencia, evita interferencias en el operativo y contribuye a garantizar la seguridad de la población.

El 061 ha atendido durante la jornada asistencias leves, principalmente por limpieza de cenizas en los ojos y alguna herida superficial. No se han comunicado incidencias sanitarias graves.

MEDIOS

Durante la jornada han trabajado en el incendio alrededor de 450 efectivos y 22 medios aéreos, además del amplio dispositivo terrestre desplegado por el Gobierno de Aragón, el MITECO, la UME, Guardia Civil, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, 061, servicios sociales y comunidades autónomas colaboradoras.

"Estamos trabajando con un dispositivo extraordinario: más de 330 efectivos de la UME, 18 cuadrillas del Gobierno de Aragón, medios del Ministerio, diputaciones, ayuntamientos, Guardia Civil y más de 22 medios aéreos. La prioridad absoluta sigue siendo proteger a la población y anticiparnos a cualquier cambio en la evolución del incendio", ha afirmado Bermúdez de Castro.

La UME mantiene su dispositivo y ha trabajado especialmente en la defensa de Luesia y en la zona de flanco izquierdo y cabeza del incendio. También continúan trabajando las BRIF y el resto de medios estatales y autonómicos movilizados.

Bomberos de la DPZ han incrementado medios durante la tarde y se ha solicitado apoyo a la Diputación Provincial de Huesca. Durante la jornada han trabajado en la zona de Malpica y en la protección de explotaciones agrarias próximas al avance del fuego.

La Guardia Civil mantiene su dispositivo de tráfico, seguridad y apoyo a los convoyes de residentes. Los equipos PEGASO de Zaragoza y Teruel continuarán trabajando durante la noche con drones para apoyar las labores de vigilancia y seguimiento del incendio. También continúan colaborando agricultores de la zona en labores de apoyo al operativo.

Además, del resto de incendios, el de Fiscal se encuentra estabilizado, mientras que continúan activos los de Peña Montañesa y Plan. Preocupa especialmente este último, que se ha activado. La virulencia de las llamas ha obligado a la cuadrilla terrestre que trabajaba en la zona a replegarse y se han enviado dos medios aéreos, uno de Infoar que estaba en Ejea y otro, un helicóptero llegado de Cataluña.