Luz verde a la adjudicación del contrato de la Fase III para la modernización de regadío en Molinar del Flumen (Huesca)

HUESCA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), celebrado este martes, 28 de febrero, ha acordado autorizar la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de ejecución de una balsa de dominio de cota para la modernización del regadío de la Comunidad de Regantes Molinar del Flumen, en su fase III, a la UTE formada por las entidades ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A.U. y Abadía Martínez, S.L., con un presupuesto de 8.719.422,87 euros, IVA no incluido.

Esta actuación en la provincia de Huesca se enmarca en el convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. en relación con las obras de modernización y consolidación de regadíos contempladas en la planificación del ministerio y declaradas de interés general, suscrito el 25 de junio de 2021, modificado mediante una adenda firmada el 28 de julio de 2022.

El objetivo de las obras es la ejecución de una balsa de dominio de cota que completará el resto de las actuaciones realizadas con anterioridad en la zona regable de esta comunidad, mejorando la optimización energética del sistema, ha informado SEIASA en una nota de prensa.

Las nuevas infraestructuras permitirán modernizar el riego de 3.643 hectáreas en los municipios de Almudévar, Tardienta y Sangarrén y beneficiarán a 351 regantes.

La actuación contará con cofinanciación de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020.

OTRAS ACTUACIONES

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, ha destinado hasta ahora un total de 63,45 millones de euros, IVA no incluido, a cinco actuaciones en la Comunidad de Regantes del Molinar del Flumen, modernizando 4.873 hectáreas y beneficiando a 450 regantes.

En la Fase I, invirtió 14.120.000 euros, IVA no incluido, y finalizó en 2017 por lo que está en explotación; a la Fase II, para la red de riego, ha destinado 22.159.065 euros, IVA no incluido, y está en ejecución; mientras que para la Balsas Fase I y II, se han dedicado 9.450.000 euros, IVA no incluido, y está finalizada desde 2019 y en explotación.

Por su parte, la estación de bombeo PRTR Fase I, con 9.010.000 euros, IVA no incluido, está en ejecución. A todas ellas se suma esta Fase III (FEADER-PNDR 2014-2020), por 8.719.422,87 euros, IVA no

incluido, recién adjudicada.