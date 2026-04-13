Luz verde a la reurbanización de la carretera de San Julián, en Teruel, para priorizar al peatón

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, recorre la carretera de San Julián, que será reformada. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de acondicionamiento de la carretera de San Julián entre los números 2 a 17, y la renovación de las redes de infraestructuras, un proyecto promovido por el Ayuntamiento que permitirá transformar este vial en un espacio más seguro, accesible y sostenible.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre el Paseo del Óvalo y la Cuesta de la Mona, con una longitud de cerca de 260 metros.

El objetivo principal es reurbanizar la calle para adaptarla a un modelo urbano más amable, en el que el peatón gane protagonismo frente al vehículo. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la modificación de la sección de la vía, con la ampliación de aceras --que alcanzarán hasta 2 metros en uno de los lados y hasta 4,80 metros en algunos tramos-- y la reducción de la calzada, que pasará a ser de sentido único en dirección al barrio de San Julián.

Esta medida permitirá calmar el tráfico y mejorar la seguridad vial, especialmente para los peatones. Asimismo, se renovará completamente el firme de la calzada, incorporando un pavimento fonoabsorbente que contribuirá a reducir el ruido del tráfico.

En paralelo, se actuará sobre las redes de servicios, con la sustitución y mejora de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público, además de la instalación de una nueva red de drenaje para aguas pluviales y canalizaciones preparadas para futuras infraestructuras de telecomunicaciones.

El proyecto, con un presupuesto de 766.606 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, incluye también importantes medidas de humanización del entorno, como la instalación de mobiliario urbano --bancos, papeleras y barandillas de protección--, la plantación de arbolado y la adecuación de zonas verdes, así como la mejora y rehabilitación de los muros existentes a ambos lados de la vía.

En materia de accesibilidad, se adaptarán los pasos de peatones, se eliminarán barreras arquitectónicas y se incorporarán pavimentos táctiles para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.

Además, se renovará el alumbrado público con tecnología LED más eficiente. La actuación permitirá reducir el ruido, la contaminación y el riesgo de accidentes, especialmente atropellos, al tiempo que contribuirá a la revitalización de la zona y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

"UNA OBRA MUY IMPORTANTE"

La alcaldesa, Emma Buj, ha destacado que se trata de "una obra muy importante" para la ciudad, centrada en la renovación de redes e infraestructuras en el tramo que conecta el Paseo del Óvalo con la zona de San Julián.

Ha precisado que la inversión asciende a 766.606 euros y que el plazo de ejecución será de seis meses, que comenzarán a contar desde la adjudicación de la obra y la firma del acta de replanteo, un proceso que todavía requerirá algunos meses hasta completarse la licitación.

Buj ha explicado que esta actuación permitirá ensanchar las aceras --hasta dos y en algunos casos cuatro metros-- para mejorar la accesibilidad y la comodidad de los peatones, así como instalar bancos, mejorar la iluminación y renovar de forma integral las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua.

Asimismo, ha subrayado que esta intervención era necesaria antes de acometer futuras actuaciones en el entorno del Óvalo y responde al creciente uso de la zona, especialmente por la actividad del Centro Cultural de San Julián.

Durante el desarrollo de las obras será necesario cortar al tráfico el vial, tanto para vehículos como para peatones, si bien se habilitarán soluciones provisionales para garantizar el acceso a viviendas y garajes, así como itinerarios seguros para los viandantes.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con un modelo de ciudad más sostenible, accesible y centrado en las personas, apostando por espacios urbanos que favorezcan la convivencia y el desarrollo de la actividad diaria.

PASEO DEL ÓVALO

En relación con futuras intervenciones, la alcaldesa ha señalado que el proyecto de actuación en el Paseo del Óvalo se encuentra actualmente en fase de redacción. Ha indicado que todavía quedan varios trámites por completar, como informes técnicos y de patrimonio, así como la definición del presupuesto y su financiación.

No obstante, ha avanzado que se tratará de un proyecto de renovación y mantenimiento que respetará el diseño actual, aunque podría variar el tipo de piedra por cuestiones de coste y disponibilidad.

OTROS ASUNTOS APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno ha adjudicado el aprovechamiento de maderas del Monte Catalogado de Utilidad Pública número 246, denominado 'Patio de Enmedio del Rey Don Jaime o Patio de Teruel', por 21.765 euros a la mercantil Explotació Forestal de Catalunya SLU.

Asimismo, se ha aprobado el expediente de contratación del contrato privado para la actuación de 'La Misión', mediante procedimiento negociado sin publicidad.

La alcaldesa ha informado de que esta actuación tendrá lugar el próximo 3 de julio, coincidiendo con el inicio de la Vaquilla, con un presupuesto de 24.485 euros.

Será un evento gratuito, dirigido a todos los públicos, y previsiblemente se celebrará en el Palacio de Exposiciones. También se ha aprobado la prórroga del contrato adjudicado a la mercantil Biblion Ibérica, SL para el servicio de control de la legionelosis en todos los equipos e instalaciones municipales, conforme a la legislación vigente.

Por otro lado, se ha adjudicado a la mercantil Profesionales de la Seguridad en el Trabajo, SLU el contrato de suministro de ropa laboral para el Servicio Municipal de Parques y Jardines (lote 1, vestuario), quedando desierto el lote 2 correspondiente al calzado.

AYUDAS A LOS VECINOS DE SAN FRANCISCO, 21

Preguntada por los medios de comunicación, Buj ha informado de que el Ayuntamiento concederá antes de finales de junio la primera línea de ayudas comprometidas con los vecinos del edificio de San Francisco 21, cumpliendo así el acuerdo alcanzado con los afectados.

Según ha explicado, el consistorio estaba en disposición de haber tramitado ya estas ayudas, pero fueron los propios vecinos quienes solicitaron retrasar su concesión un trimestre más, fijando como nuevo horizonte finales del mes de junio. Será entonces cuando se active esta primera convocatoria.

La alcaldesa ha detallado que estas ayudas municipales se articularán en dos anualidades, con una cuantía aproximada de 30.000 euros por familia en una primera fase y otros 30.000 euros previstos para el año 2027.

Esta fórmula, ha señalado, responde tanto a criterios de gestión municipal como al beneficio para los propios vecinos, evitando el impacto que puede suponer recibir una cantidad elevada en un solo ejercicio, especialmente a efectos fiscales.

Asimismo, ha subrayado que estas ayudas serán compatibles con las que pueda convocar el Gobierno de Aragón para este tipo de situaciones, derivadas en muchos casos de fenómenos meteorológicos adversos.

En este sentido, ha aclarado que no son excluyentes, por lo que los afectados podrán concurrir a ambas líneas siempre que cumplan los requisitos establecidos. Las ayudas municipales están dirigidas a los propietarios de viviendas habituales en el inmueble, un total de diez familias, ya que el resto de los inmuebles correspondían a alquileres o viviendas vacías.

En relación con la situación actual de los afectados, Buj ha indicado que el Ayuntamiento continuará asumiendo el pago de los alquileres hasta que se concedan estas ayudas. A partir de ese momento, ambas medidas serán incompatibles, si bien los vecinos ya dispondrán de los primeros 30.000 euros para hacer frente a sus necesidades, incluido el pago de la vivienda.