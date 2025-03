Magallón homenajea a los asesinados en 1936 para "que nadie nos arrebate la democracia"

Los ministros Víctor Torres y Pilar Alegría presiden el acto de entrega de los restos mortales de cuatro exhumados de Cuelgamuros

MAGALLÓN (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

El ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, han presidido este miércoles, 12 de marzo de 2025, en Borja y Magallón, el homenaje a las 17 personas asesinadas en agosto de 1936. En el acto en el que se han entregado los restos de los cuatro fallecidos identificados, Torres ha emplazado a "celebrar la democracia y no permitir que nadie nos la arrebate".

El ministro Víctor Torres ha indicado que ya han sido identificadas 15 personas en el Valle de Cuelgamuros. "Tuve la suerte de llamar, en el mes de junio, al alcalde de Magallón --Esteban Lagota-- y comunicarle que entre las personas que habíamos podido identificar estaba su abuelo, que tenía el mismo nombre que él, que fue una víctima de la guerra, fusilado violentamente, ocultado su cadáver".

El de este martes "es un acto que a nadie debe molestar", ha continuado Torres, aseverando: "Para que esto no vuelva a pasar nunca más". Ha expresado que algunas personas han estado llevando flores a una fosa común "suponiendo que ahí estaba su antepasado, que fue fusilado en la guerra civil o los años posteriores para terminar sabiendo que realmente fueron sacados en los años 40 y 50 y llevados al Valle de los Caídos, y ahora pueden llevarles flores adonde quieran".

"Hoy disfrutamos de la democracia, de la libertad, de los derechos, de opinar libremente, de no tener miedo a dar nuestra opinión, de poder votar a quien consideremos gracias a que hubo personas que, incluso, perdieron la vida" en aquellos años, ha continuado el ministro, emplazando a "hacerlo llegar a los jóvenes, a quienes han tenido la suerte de nacer en democracia, a quienes deseamos que no tengan que volver a pasar lo que pasaron nuestros abuelos, que no podían hablar, que tenían que esconder sus sentimientos, que sufrieron represión por el totalitarismo, por un golpe de Estado ilegítimo e ilegal y que nadie debe defender su regreso".

"Esto no abre ninguna herida, sino que cierra un círculo; cualquier persona tiene derecho a saber dónde están enterrados los restos de las personas a las que querían", ha zanjado, tras lo que ha recordado que continúan las labores de identificación de más cuerpos en Cuelgamuros, en un trabajo "contrarreloj" porque "el tiempo no corre a favor porque van pasando los años, quedan menos familiares, y es más complicado".

El ministro de Memoria Democrática ha comentado que ha habido demandas individuales. Por otra parte, Torres ha considerado que "es un absoluto error que se deroguen leyes de memoria democrática autonómicas y que no se esté en la defensa de los derechos humanos, la protección de las víctimas, en dignificar a las asociaciones memorialistas", en alusión a la derogación de la ley aragonesa el primer año de esta legislatura.

"El desconocimiento de la Historia tiene un grandísimo riesgo y es su repetición", ha enfatizado Víctor Torres, lamentando que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón haya mantenido la derogación de la ley autonómica tras la salida de VOX del Ejecutivo.

JUSTICIA Y REPARACIÓN

La ministra Pilar Alegría ha subrayado que este es "un acto de memoria, de justicia y reparación, de democracia", haciendo hincapié en que han pasado 66 años para que estas cuatro personas --los identificados-- "puedan recibir esa digna sepultura en este panteón, en Magallón, y que se pueda hacer este acto de reparación, en colaboración con las asociaciones memorialistas y con los historiadores y forenses".

"Vamos a seguir trabajando en estas tareas humanitarias para que cada vez más familiares, que han pasado tantos años sin saber dónde estaban los restos de sus familiares, puedan por fin darles una digna sepultura en sus propios municipios, como hoy estos cuatro vecinos de Magallón y de Añón de Moncayo".

El alcalde de Magallón, nieto de una de las víctimas, Esteban Lagota, ha comentado a los medios que la identificación de los restos de su familiar en Cuelgamuros ha supuesto "una alegría y, a la vez, un poco ha removido la nostalgia".

"Encontrar los restos supone una satisfacción, cerrar un círculo, una pequeña reparación, un capítulo que se cierra", ha continuado Lagota, añadiendo que "de casualidad" su padre se enteró de que "se llevaron" los restos de su padre al Valle de los Caídos "porque el enterrador de Borja era de Magallón y se lo dijo".

El acto de entrega de los restos de su abuelo y cuatro personas más ha sido "de auténtica pureza democrática, de sosiego", insistiendo: "Fueron sacados del cementerio y no se lo comunicaron a la familia, si lo supo alguno fue por accidente y fueron llevados por orden de Francisco Franco al entonces Valle de los Caídos, y tras un proceso realizado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hemos podido identificar a cuatro de estas personas".

Durante el evento, varios familiares han recogido los restos mortales de Esteban Giménez Ezpeleta; Juan Chueca Sagarra; Felipe Gil Gascón; y Pedro Peralta Gil, indicándose su lugar y fecha de nacimiento. Fueron detenidos en las primeras semanas de 1936 por su militancia política y murieron días después, siendo enterrados el 21 de agosto de aquel año.

El forense Paco Echeverría ha manifestado que han pasado muchos años y que forman parte de su equipo 20 expertos, que han elaborado un informe técnico para cada una de las personas identificadas, emplazando a distinguir entre "lo muy difícil y lo imposible". Ha mostrado un lapicero que llevaba una de las víctimas, comentando que algunos portaban objetos personales.

Echeverría ha emplazado a seguir trabajando para "consolidar los valores democráticos y el discurso de los derechos humanos" con las exhumaciones del Valle de los Caídos.

PLACAS EN BORJA

Antes del acto solemne en el Auditorio 'Ramón Salvador' de Magallón, los ministros han visitado el cementerio de la cercana localidad de Borja, acompañados del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, los alcaldes de ambos municipios y de un representante de la embajada de Polonia en España.

En el cementerio de Borja han conocido dos placas, una en memoria de los 20 vecinos de Borja "asesinados víctimas de la dictadura fascista" y otra con los nombres de los 17 que fueron inhumados en el Valle de los Caídos, de los que este miércoles se han entregado los restos de cuatro, previamente identificados por el equipo forense de Francisco Echeverría.

"El día 8 de abril de 1959 se llevaron de la fosa común de este cementerio civil (Borja) los restos de 17 personas que fueron asesinadas en 1936", señalan en una de las placas, colocada por la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón. Los restos sin identificar descansan en el panteón propiedad de la asociación en Magallón.

Estas personas, vecinos de Borja, Magallón, Bulbuente, Trasobares, Añón de Moncayo y Fuendejalón, eran Juan Chueca Sagarra; Felipe Gil Gascón; Esteban Giménez Ezpeleta; Conrado Gil Ruberte; Estanislao Bosque Gil; Zacarías Viñes Bercebal; Bonifacio Ezpeleta Gascón; Ismael Lahuerta Sanmartín; Demetrio Francés Roy; Higinio Garcés Ramos; Pedro Mediel Gil; Escolástico Gomara Redrado; José Magallón Garcés; Pedro Peralta Gil; Pedro Santa Eugenia Garcés y Benito Barcos Laborda.