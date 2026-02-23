La magia de 'Zaragoza Luce' llena las calles de público y eleva un 10% la ocupación hotelera, un 30% en dos años

Una de las intervenciones de Zaragoza Luce en la plaza del Pilar. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 415.000 personas han disfrutado del festival internacional Zaragoza Luce, casi 150.000 personas más que la primera edición, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza, tras un fin de semana de temperaturas agradables que animaron salir a la calle y contemplar el espectáculo lumínico.

La primera jornada, el jueves 19, se registraron más de 37.000 personas, más de 88.000 el viernes 20, y ayer fue el día más concurrido de las dos ediciones, con 218.000 personas. Hoy ya superamos los 70.000 visitantes.

A falta de concluir, Zaragoza Luce 2026 mejora ya la asistencia de la primera edición en casi un 50%. La Plaza del Pilar ha recibido durante los horarios de este festival a 165.000 personas.

El atractivo en la calle se ha dejado notar en los establecimientos hoteleros, cuya ocupación media se ha situado en un 77%, un 10% por encima del año pasado.

En 2025 este dato también subió un 20% con respecto a un fin de semana normal en estas fechas.

Esto significa que, en dos años, la ocupación acumulada durante Zaragoza Luce ha sido del 30% con respecto a un fin de semana de febrero.

"Creo que es un éxito, podemos decir que una vez más 'Zaragoza Luce' es un festival consolidado en la ciudad con una gran respuesta por parte de zaragozanos y visitantes y que, en general, la satisfacción y el agrado ha sido máximo", ha destacado la alcaldesa, Natalia Chueca.

La regidora municipal ha reconocido que "como siempre, hay unas figuras que gustan más que otras, pero, en general, todo el mundo ha reconocido el gran nivel artístico y cultural que tiene este festival y estamos orgullosos de que se celebre en Zaragoza y poder volver a descubrir la ciudad con otros ojos y con otra mirada diferente, con otra luz diferente".