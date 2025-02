Maíllo (IU) llama a la "reactivación" y "reconciliación" de la izquierda "para estar al servicio del bien común"

ZARAGOZA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha llamado a sumarse al proceso de "reactivación y cambio de estado de ánimo" de la izquierda iniciado por su formación para devolver la esperanza ante lo que considera un "nuevo ciclo" en el que ha de primar el "reencuentro y la reconciliación" de los hasta ahora enfrentados por encima de las siglas resultantes "para estar al servicio del bien común y del país".

Un proceso de reunificación de las formaciones de izquierda que Maíllo estima ya en marcha y frente al que ha advertido que IU no tolerará presiones ni "espectáculos no deseables": "Nada de propuestas de última hora con negociaciones de dirigentes de cada partido tocando el claxon del plazo electoral, ahí no vamos a entrar en Izquierda Unida, somos una organización con cierta seriedad y coherencia en nuestras actuaciones políticas y el acompañamiento de un proceso participativo es clave para crear esos espacios de unidad, se hacen desde lo concreto, con solidez y madurez política que eviten ningún tipo de espectáculo no deseable", ha dejado sobre la mesa.

Maíllo ha presentado este sábado en su segunda visita a Zaragoza la 'Convocatoria por la Democracia', una iniciativa de IU destinada a revitalizar el "estado de ánimo" de la izquierda y construir un proyecto esperanzador para el país en la que también han participado el coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz; la portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás; y la diputada provincial de En Común- IU, Nerea Marín.

"Se busca transmitir a las y los millones de trabajadores que hay esperanza frente al miedo, fomentando un proceso democrático de propuestas audaces para defender conquistas sociales y abordar desafíos como el acceso a la vivienda", ha expresado Maíllo durante la rueda de prensa, en la que ha detallado haber mantenido una reunión con los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, así como un encuentro con 31 colectivos que ha calificado como un "maravilloso mosaico" de la realidad aragonesa y una "apuesta colectiva" de que la gente no está dispuesta a "resignarse" ante el avance de la derecha y frente a quienes piensan que es "irreversible".

Sobre esa realidad aragonesa, el coordinador federal de IU ha recordado que su formación es partidaria de "profundizar en la federalidad del país" para alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica, por lo que plantea la financiación singular para Cataluña como "una iniciativa sobre la que conformar un modelo federal mediante el equilibrio de mecanismos de financiación para todas las comunidades, incluyendo la dispersión geográfica, el envejecimiento como criterio correctivo y el proceso de despoblación de los territorios".

"Se financian servicios públicos, no territorios, ha recordado, y el elemento de dispersión geográfica es un fundamental por una razón pura lógica, y es que los costes de economía de escala en los servicios públicos, según la dispersión o concentración de población, son diferentes", ha sostenido.

Maíllo ha prevenido frente a la actual "ola reaccionaria", por lo que encuentros como el de este sábado "tienen más actualidad que nunca porque reivindicamos una alternativa de profundización democrática" para conformar "un bloque social y político que defienda lo público y los derechos fundamentales, frente al desmantelamiento de políticas que ejecuta el Partido Popular en las Comunidades y ayuntamientos en los que gobierna, como es el caso de Aragón y sus tres capitales", ha criticado.

Siguiendo ese hilo argumental, el coordinador de IU en Aragón, Álvaro Sanz, ha considerado que la sociedad aragonesa es "consciente" del resultado de las "lesivas" políticas públicas "privatizadoras y mercantilizadoras" que está desarrollando el actual Gobierno autonómico desde la "soberbia".

UN GOBIERNO "PLEGADO A INTERESES DE DETERMINADOS SECTORES Y FAMILIAS"

Sanz ha criticado la "incapacidad" de Ejecutivo aragonés para presentar unos presupuestos generales para la Comunidad que den respuesta a las necesidades de la población. "Este Gobierno está plegado a los intereses económicos de determinados sectores y también de determinadas familias y tiene planes de desarrollo para nuestro territorio que poco tienen que ver con la vertebración territorial, con la sostenibilidad y con lo que necesitamos", ha censurado aludiendo entre otras cuestiones al rechazo al desarrollo de un hub logístico e industrial de Defensa.

En este contexto, Sanz ha agradecido la participación en el encuentro organizado de los 31 colectivos con los que compartir ejes de trabajo, inquietudes y esperanzas que "cristalicen en una hoja de ruta común y compartida".

"La 'Convocatoria por la democracia' que lanza Izquierda Unida no es otra cosa más que un espacio, un punto de partida para facilitar el encuentro, un trabajo cómplice de todos aquellos y todas aquellas que no nos resignamos ante este estado de las cosas", ha subrayado el también diputado de IU.

Por su parte, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha tachado de "fraude a la ciudadanía" el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza que pretenden aprobar PP y VOX: "Una lluvia de millones que no llega a los barrios, ni a la gente", ha sintetizado.

En su opinión, el gobierno municipal sigue la misma receta de siempre, "vender" suelo público, "privatizar" servicios municipales y gobernar de espaldas a la gente con una política que, además de "insensible", es profundamente "injusta".

"Mientras los barrios siguen abandonados, mientras la vivienda se convierte en un lujo inalcanzable para miles de zaragozanos y zaragozanas, el Ayuntamiento sigue priorizando grandes proyectos faraónicos que solo benefician a unos pocos", ha criticado Tomás, que ha aludido a cuestiones como la falta de soluciones a la emergencia habitacional y climática, la falta de acceso a la participación ciudadana en los asuntos de la ciudad y el empeoramiento de los servicios públicos esenciales.

"Es evidente que la derecha no gobierna para la mayoría social, ni siquiera la escucha", ha expuesto la edil para quien hay otra forma de hacer política, como la que defiende Izquierda Unida: "Una que escuche a la gente y priorice sus necesidades, porque gobernar no es gestionar cuentas para contentar a los poderosos, es garantizar derechos", ha asegurado.