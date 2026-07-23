Mallén abre al público el yacimiento de Belsinon para mostrar los avances de la VI campaña arqueológica

La VI campaña de excavaciones se ha centrado en las fases romanas (siglos I y II d. C.) del yacimiento de 'El Convento', atravesado por la vía romana que unía Tarragona (Tarraco) con Astorga (Asturica Augusta). - PROYECTO BELSINON

MALLÉN (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

El municipio zaragozano de Mallén celebrará este sábado, día 25 de julio, una jornada de puertas abiertas del Proyecto Arqueológico Belsinon, una iniciativa que permitirá conocer los principales hallazgos de la sexta campaña de excavaciones y acercarse al pasado romano de la localidad a través de visitas guiadas al yacimiento de 'El Convento' y una exposición con las piezas recuperadas durante los trabajos de este verano.

La campaña, iniciada el pasado 1 de julio y que se prolongará durante el mes de agosto, se ha centrado en el estudio de las fases romanas del yacimiento, datadas entre los siglos I y II después de Cristo. Las investigaciones se desarrollan en un enclave de especial relevancia histórica, atravesado por la vía romana que unía Tarraco (Tarragona) con Asturica Augusta (Astorga) y vinculado al antiguo pagus de Belsinon, identificado en la Lex Rivi Hiberiensis.

Los trabajos han reunido a un equipo de 19 personas y consolidan el proyecto como una referencia en la formación práctica de futuros profesionales. En él participan estudiantes de grado y posgrado de Historia y Arqueología, así como de Conservación y Restauración Arqueológica, procedentes de distintos puntos de España, que combinan su aprendizaje con la investigación sobre el terreno.

La jornada comenzará con dos visitas guiadas al yacimiento de 'El Convento', programadas a las 10.00 y 11.00 horas, con salida desde el puente sobre el río Huecha. Posteriormente, la actividad se trasladará al Pabellón Centro de Ocio de Mallén, donde el equipo científico mostrará el funcionamiento del laboratorio de campaña y explicará el proceso de conservación de los materiales arqueológicos recuperados.

EXPOSICIÓN DE LOS HALLAZGOS

Uno de los principales atractivos de la jornada será la exposición temporal de las piezas descubiertas durante la actual campaña, entre las que figuran materiales cerámicos, objetos metálicos y restos humanos. Los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo que realizan los especialistas para documentar, estudiar y conservar estos hallazgos, fundamentales para reconstruir la historia del asentamiento romano.

El Proyecto Arqueológico Belsinon está impulsado y financiado por el Ayuntamiento de Mallén, con la colaboración del Gobierno de Aragón y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La iniciativa busca avanzar en el conocimiento de uno de los enclaves romanos más relevantes del valle del Ebro y, al mismo tiempo, divulgar su patrimonio entre la ciudadanía.

Todas las actividades previstas serán gratuitas, abiertas al público y no requerirán inscripción previa, ofreciendo una oportunidad para descubrir la evolución de las investigaciones y el valor histórico de un yacimiento que continúa aportando nuevos datos sobre la presencia romana en Aragón.