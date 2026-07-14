Se mantienen medios terrestres y aéreos en el incendio de Peñarroya de Tastavins para evitar rebrotes

Reunión del CECOPI en la Sala de Crisis del 112 en el Edificio Pignatelli - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo de INFOAR mantiene ocho brigadas de INFOAR en la zona del incendio forestal de Peñarroya de Tastavins (Teruel) para apagar los últimos rescoldos y, sobre todo, para controlar que el incendio, que se encuentra estabilizado, no se reproduzca. "No podemos bajar la guardia porque, aunque está estabilizado, existe posibilidad de haya rebrotes", ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro tras la reunión del CECOPI de este martes.

Bermúdez de Casto ha explicado que "hay muchos puntos dentro del perímetro del incendio, que están sin quemar o están mal quemados con algún rescoldo y, por tanto, hay que ser cautos a la hora de decir que esto definitivamente se ha terminado".

En declaraciones a los medios de comunicación ha comentado que el incendio está estabilizado, no apagado y se baja a Situación Operativa 1 Nivel 1 el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales. Asimismo, se ha desmovilizado a la UME, que ya está volviendo a la base, y el siguiente paso es controlar el incendio, que ha calcinado unas 340 hectáreas de superficie.

"La verdad es que estamos preocupados porque aunque el incendio está estabilizado, no está finalizado, porque las condiciones del tiempo durante el día de hoy van a empeorar bastante. Es decir, va a subir bastante la temperatura, especialmente por la tarde y va a haber fortísimas rachas de viento", ha descrito.

Para este martes, se mantendrán trabajando sobre el terreno más de 80 efectivos de los distintos cuerpos. Por parte del INFOAR, están presentes 8 brigadas terrestres, 8 autobombas, 2 bulldozer, 1 helicóptero ligero y 1 helicóptero mediano. También se cuenta con medios de la Diputación Provincial de Teruel, la Diputación Provincial de Castellón, Protección Civil, Guardia Civil y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita.

"Somos optimistas por cómo ha evolucionado el incendio que hace dos días pintaba muy mal", ha comparado Bermúdez de Castro para reiterar que aunque está estabilizado hay rescoldos y el tiempo de las próximas horas "va a evolucionar para mal", ya que se espera un viento del este con rachas de más de 50 kilómetros por hora y por ello no se va a permitir la vuelta a las masías.

SIN VOLVER A LAS MASÍAS

"Entendemos que la gente puede esperar un día más por su seguridad, porque ante todo está la seguridad de las personas y como entendemos que esta tarde se pueden dar las fuertes rachas de viento, desde el centro de mando se ha decidido que los ciudadanos que tienen ahí masías como pronto podrán volver mañana por la mañana, desde luego en el día de hoy no", ha zanjado.

No obstante, se ha dado permiso a un hotel de la zona a que reanude las obras que tenía en marcha, pero con unas medidas de seguridad "bastante importantes", ya que está fuera del perímetro del incendio. Dichas medidas de seguridad pasan porque siempre haya dos personas de contacto permanente con el puesto de mando avanzado por si se pudiera reproducir el incendio.

Otro aspecto que preocupa es el aviso amarillo por tormentas para esta tarde y que pueden generar dos circunstancias: que sea una tormenta con lluvia o con granizo, que "estaría bien" para poder extinguir completamente el incendio, o que haya una tormenta seca con rayos y que haya, otra vez, un peligro de rebrote del incendio, ha diferenciado Bermúdez de Castro.

Precisamente, en la tarde de este pasado lunes hubo bastantes tormentas secas en toda la comunidad autónoma y, en concreto, una muy fuerte en el entorno de los montes de Zuera (Zaragoza), "donde no cayó ni una gota de agua, pero hubo mucha actividad de rayos", ha descrito.

Por ello, hay que estar "muy atentos" porque estos rayos "caen y salen horas después" por lo que hay que mantener la atención de forma permanente, ha concluido Bermúdez de Castro.

El CECOPI se volverá a reunir a las 19.30 horas de este martes en la Sala de Crisis del 112 en el Edificio Pignatelli.