Manuel Giménez Larraz: "La democracia es frágil y la víctimas nos recuerdan que no la tenemos garantizada"

Representantes institucionales, del PP y familiares realizan una ofrenda floral en recuerdo de Manuel Giménez Abad en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, el PP y familiares y amigos de Manuel Giménez Abad, presidente del PP Aragón y senador asesinado por la banda terrorista en 2001, hoy hace 25 años, le han rendido un homenaje realizando una ofrenda floral en el lugar donde falleció, junto al número 9 de la calle Cortes de Aragón, en el centro de Zaragoza. Su hijo mayor, Manuel Giménez Larraz, ha afirmado que "la democracia es frágil y las víctimas nos recuerdan que no la tenemos garantizada".

En la tarde del 6 de mayo de 2001, Manuel Giménez Abad caminaba por la calle Cortes de Aragón acompañado de su hijo Borja para asistir, en el estadio de fútbol de La Romareda, al partido de fútbol Real Zaragoza-Numancia. El terrorista de ETA Mikel Carrera Sarobe, quien en 2023 fue condenado a 30 años de prisión por estos hechos, le asesinó disparándole.

La viuda de Giménez Abad, Ana Larraz, y sus hijos, Manuel y Borja Giménez Larraz, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, junto con el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, la secretaria general del PP regional, Ana Alós, y otros miembros del PP autonómico, han depositado un centro de flores, junto con dos velas encendidas sobre la placa que recuerda dónde fue asesinado el político aragonés.

Entre otros, han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el vicepresidente primero del Parlamento, Fernando Ledesma; el secretario primero, Gerardo Oliván; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, y diputados de este partido, como Elena Allué y José Luis Bancalero Flores, entre otros.

"Nuestros derechos y libertades tiene que ser defendidos a diario", ha realzado Manuel Giménez Larraz, observando que "la Historia no es un proceso únicamente ascendente en materia de progreso, de tolerancia, de democracia e, incluso, de compasión".

"Hoy hacemos un ejercicio de memoria, 25 años después de que, aquí mismo, unos asesinos acabaran con la vida de mi padre", ha explicado Manuel Giménez Larraz a los medios de comunicación, para dejar claro que "la memoria de las víctimas del terrorismo sigue siendo más pertinente que nunca, más necesaria que nunca también".

Ha argumentado que todavía hay 300 crímenes de ETA sin resolver, "300 familias rotas que están esperando que, en algún momento, se les resarza jurídica y penalmente de una pérdida que cambió su vida para siempre", añadiendo que "renunciaron a la violencia y el Estado les tiene que resarcir".

El acto de hoy "es un ejercicio de memoria pública necesaria porque es conveniente recordar que a mi padre no lo asesinaron por ser un tipo estupendo, por ser un padre fantástico", sino que "lo asesinaron por representarnos a todos los ciudadanos, por representar nuestros derechos y libertades, y eso no se puede olvidar".

También ha mostrado su confianza en el valor de las víctimas del terrorismo y "del proceso histórico que condujo a acabar con ETA" porque "a veces es bueno recordar que en España eso ha sido una excepción de la que podemos sentirnos orgullosos" ya que "ni Francia, ni Israel, ni el Reino Unido, ni Alemania en su momento mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y el mismo respeto a su Estado de Derecho que nuestra democracia".

"El recuerdo de las víctimas nos recuerda precisamente esto, lo largo que ha sido el camino para sentar la democracia que todos podemos disfrutar".

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha señalado que la banda terrorista ETA "asesinó a un hombre bueno, a un padre de familia, a un político que encarnaba los valores más importantes de nuestra democracia, además de una forma firme y moderada, pero contundente".

"Fue por ello por lo que lo asesinaron, porque representaba lo mejor de nuestra sociedad, la defensa de la libertad, de la justicia, de la dignidad y de la igualdad", ha continuado Ana Alós, añadiendo: "Acabaron con su vida, pero no consiguieron acabar con lo que representaba, con la defensa de esos valores que 25 años después venimos hoy también aquí a recordar".

"El Partido Popular de Aragón, cada año, durante estos 25 años, hemos venido aquí a honrar su memoria y a recordar su vida y todo aquello que defendió", ha enfatizado.

Alós ha proseguido afirmando que "a día de hoy, lamentablemente, es más importante que nunca seguir defendiendo esos valores, en un momento en el que estamos viendo que se está mancillando la memoria de las víctimas, cuando estamos viendo cómo se está excarcelando terroristas asesinos a cambio de votos".

Así, "es más importante que nunca que vengamos a defender la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo porque hay que recordar que todavía quedan más de 300 asesinatos sin resolver", ha manifestado Alós, poniendo de relieve que "estos asesinos que se está liberando ni se han arrepentido ni han colaborado con la justicia para acabar con esos procesos que quedan todavía pendientes".

"Por eso desde el Partido Popular de Aragón, hoy de nuevo y recordando estos 25 años, seguimos defendiendo con más ahínco que nunca esos valores que representaba Manuel Giménez Abad".

"Por su familia, por todos aquellos españoles que, además, un día después se manifestaron, todos los aragoneses que se manifestaron de forma contundente contra el terrorismo, seguiremos defendiendo desde el Partido Popular la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo", ha concluido Ana Alós.