Mar Vaquero invita a sumarse a "la tercera ola tecnológica" de The Wave, paso previo a "la generación DAT Alierta"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, en la inauguración de The Wave 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha inaugurado este martes, 14 de abril, la edición de 2026 del congreso 'The Wave', en Zaragoza, donde ha invitado a los 18.000 participantes a sumarse a esta "tercera ola tecnológica", que constituye el paso previo a "la generación DAT Alierta".

En su intervención, en el Palacio de Congresos Expo de la capital aragonesa, Mar Vaquero ha señalado que "la Historia tiene un comienzo que suele ser un pequeño paso, a veces imperceptible, pero siempre decisivo, un paso que mira al futuro con incertidumbre y con inquietud, pero siempre encontramos un motivo para que ese primer paso nos permita dar lo mejor de nosotros mismos y tratar de mejorar nuestro día a día".

"Un primer paso que es el motivo para salir y atrevernos a pensar aquello incluso que todavía no existe. Eso es The Wave", ha expuesto la vicepresidenta en funciones ha hecho alusión al cartel anunciador del evento, en el que se puede ver un primate, "una muestra de la evolución del Hombre a lo largo de la Historia, una muestra bajo el modelo de error y cómo el impulso hace que se levante y se utilicen todas las herramientas a su alcance y acabe creando tecnología: Ese es el ejemplo que muestra también The Wave".

Vaquero ha hecho notar que "los límites del pasado eran mucho más acotados que los del presente y que los del futuro y eso nos lo ha demostrado la Historia, una historia que nos ha traído hasta 'The Wave', una posibilidad de sumarnos a este tercer paso de la tecnología en Aragón, de subirnos a esta tercera ola tecnológica e invitarnos a formar parte todos de esta experiencia".

Ha recordado que el proyecto 'The Wave' comenzó hace dos y "ni siquiera entonces éramos capaces de imaginar que pudiéramos superar todas estas expectativas; de 3.000 inscritos en dos años, hoy pasamos a más de 18.000".

"Hace dos años el propósito era mostrar el potencial tecnológico, pero hoy sabemos que desde ese inicio no podíamos pensar en esta meta que era inconcebible, y hay que agradecer la valentía de subirse a este proyecto a muchas de las personas que hoy día a día lo han ido trabajando y hemos llegado hasta hoy".

Vaquero ha mencionado a "todas esas empresas locales que no solamente pensaron en el proyecto que les proponía el Gobierno de Aragón, sino que pensaron y creyeron en el proyecto; tenemos que agradecérselo a todas esas compañías nacionales e internacionales que tuvieron visión y supieron ver que en Aragón había un potencial para desarrollar un enorme ecosistema".

También, ha continuado, "lo tenemos que agradecer a todas esas personas, miles de personas, que a lo largo de estas tres ediciones vuelven a apostar por aportar su talento y concentrar la mayor capacidad de conocimiento y de intercambio".

ARAGÓN, TIERRA DE INVESTIGADORES

"Y esto demuestra que así somos los aragoneses para todos los que no nos conocen y que vienen a Aragón a conocer qué es lo que aquí está pasando: Van a ver a un aragonés trabajador, sacrificado, aguerrido y entregado siempre a satisfacer a los demás, un aragonés que es la muestra de su pasado y de su historia".

Ha destacado el origen de Aragón, "de reyes que han conseguido mostrarnos la España que hoy conocemos, la inspiración de muchos artistas, ilustres y pintores que siguen siendo una gran referencia a nivel internacional".

"Aragón es la tierra de investigadores y científicos que supieron explicarnos cómo ha evolucionado el mundo, cómo es el Hombre, cómo es su cuerpo y cómo es su mente. Eso es lo que tenemos en Aragón, perfiles muy diversos, pero que describen a un hombre, que describen a una mujer que en estos momentos quieren ser protagonistas".

"Ese hombre y esa mujer representa también a muchos de los que estáis aquí trabajando en el día a día por esta tierra, a empresarios, emprendedores, estudiantes, trabajadores y también a otros muchos investigadores que apuestan por aportar por proyectos como el que hoy vamos a vivir".

Mar Vaquero ha enfatizado: "Tenemos la gran oportunidad de ver el destello de Aragón, de ver el reflejo del futuro que no solamente queremos, sino que debemos de construir todos juntos y ese es el propósito mayor y el objetivo de este congreso: Ser capaces de concentrar a lo largo de estos tres días todo aquello que va a marcar los próximos meses el desarrollo digital y tecnológico, al que no solamente se suman empresas, se suman también personas".

"Estamos a punto de dar paso a la generación 'DAT Alierta' en Aragón, una generación que muchos de ellos ni siquiera todavía han nacido, pero que van a poder enriquecer el 'hub' tecnológico que ya formamos todos juntos, un 'hub' que va a conseguir que algo tan importante como la educación y la formación tenga un papel protagonismo y sea el motor del rumbo que nos va a marcar Aragón".

THE WAVE, UN MOVIMIENTO

Mar Vaquero ha asegurado que The Wave ha conseguido ser "un movimiento, una aspiración y, lo más importante, un proyecto para construir entre todos con un futuro compartido. Es el momento ya y arranca".

Ha dicho que "Zaragoza se convierte en el epicentro del futuro" y que comienzan "tres días para surfear la tecnología que está cambiando las reglas del juego".