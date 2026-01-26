Mar Vaquero: "El metal es un sector tradicional que evoluciona y destaca por su innovación"

La vicepresidenta Mar Vaquero en un momento de su visita este lunes a la empresa Ebroacero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este lunes las instalaciones de la empresa Ebroacero y Talleres Mercier, compañías aragonesas de matriz familiar que dan empleo a 140 personas. Allí ha resaltado el "liderazgo" y "capacidad de cualificación" del sector del metal en Aragón, que representa el 19% del empleo de la Comunidad con más de 14.000 empresas.

De la mano del director general de Ebroacero, Ignacio Giménez, y del director de Talleres Mercier, Agustín Giménez, el trabajo que realizan desde el proceso de fundición, hasta la elaboración de productos para sectores como el industrial, 'offshore', minería, cemento, energía o naval. Ejemplos que ha citado a la hora de asegurar que "el metal es un sector tradicional que evoluciona y destaca por su innovación".

"Quiero acabar con algunos clichés equivocados que aún persisten en torno a este tipo de trabajos, como la idea de que son antiguos o poco innovadores. Muy al contrario, se trata de actividades que destacan por su elevada capacidad tecnológica, su firme apuesta por la mejora continua y la innovación constante en procesos y materiales", ha recalcado.

También ha complementado que "detrás de ellas hay conocimiento especializado, ingeniería, inversión sostenida y una clara voluntad de evolucionar para responder con eficacia a los retos actuales y futuros del mercado".

Mar Vaquero ha calificado al metal como un "pilar" en la economía aragonesa, en donde "hay miles de trabajadores, familias enteras y territorios que han construido su bienestar y prosperidad alrededor de esta actividad". Precisamente por ello ha recalcado que "tradición y futuro no son conceptos opuestos" y que "no damos la espalda a quienes con su esfuerzo nos han llevado a la situación envidiable que vive Aragón".

Por parte de Ebroacero, su director general, Ignacio Giménez, ha explicado que "llevamos décadas desarrollando una actividad que muchos consideran tradicional, pero que en nuestro caso siempre ha estado ligada al esfuerzo, al conocimiento técnico y a la cultura del trabajo bien hecho". Una labor en la que, ha resaltado, "mantenemos un compromiso constante con la calidad y la fiabilidad de nuestros productos".

Giménez ha detallado que "somos una empresa en permanente evolución", que apuesta por la "diversificación de productos, la incorporación de nuevas tecnologías y la búsqueda continua de mercados que nos permitan llevar nuestras soluciones más allá de nuestras fronteras".

"Competimos en igualdad de condiciones con cualquier fabricante del mundo porque detrás de cada pieza hay inversión, ingeniería, innovación y la convicción de que la industria del metal tiene presente y, sobre todo, futuro", ha complementado.

EBROACERO Y TALLERES MERCIER

Ebroacero es una empresa industrial fundada en 1963 y especializada en la fabricación de piezas de acero moldeado y fundiciones aleadas para aplicaciones industriales exigentes, que cuenta con una plantilla de 96 profesionales.

En 2025 alcanzó una facturación de 16,1 millones de euros y destinó el 48% de su producción a la exportación, con presencia en más de 30 países, lo que refleja su clara vocación internacional.

Su actividad se dirige a sectores como minería y cemento, offshore, industrial, trituración, energía, naval y válvulas, apoyándose en una sólida capacidad técnica, en la mejora continua de procesos y en un firme compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la seguridad, avalado por distintas certificaciones y reconocimientos obtenidos a lo largo de los años.

Talleres Mercier es una compañía aragonesa con más de 150 años de trayectoria industrial, que ha sabido adaptarse a la evolución de los mercados y operar en distintos sectores estratégicos a lo largo del tiempo.

Actualmente cuenta con una plantilla de 44 empleados y en 2025 alcanzó una facturación de 4,6 millones de euros, con un 31,61% de sus ventas destinadas a la exportación.

PRUDENCIA CON LA INVERSIÓN DE INSTALAZA EN TERUEL

Vaquero también se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación, a la noticia sobre los planes de la empresa Instalaza para invertir más de 30 millones de euros en una fábrica de componentes de misiles en Teruel. La vicepresidenta ha preferido ser prudente y se ha limitado a destacar la "solvencia, potencial y prestigio" de la compañía aragonesa en el sector de la defensa en un momento en Europa de crecimiento de inversiones en el sector

"Tener una empresa como Instalaza que apuesta por Aragón para seguir creciendo y diversificando es una buena noticia", ha subrayado Vaquero, quien ha recordado el propósito del Gobierno de Jorge Azcón de desarrollar en Teruel el sector aeronáutico, aeroespacial y de defensa, con el epicentro del aeropuerto.

"Apostar por la provincia de Teruel es uno de nuestros objetivos, diversificar su economía por ser una provincia con un gran potencial, y una gran capacidad de crecimiento", ha resaltado antes de recordar la inversión de Amazon para construir un nuevo centro de datos en la Puebla de Híjar.