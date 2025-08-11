Mar Vaquero reprocha la "contundencia cero" de Alegría y la "tibieza" de Sánchez Quero contra el alcalde de Aguarón

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha criticado este lunes la reacción del PSOE a los escándalos protagonizados por el alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca del Campo de Cariñena, Lucio Cucalón. En concreto, ha hablado de "contundencia cero" con la corrupción de la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, de "tibieza" por parte del presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, y de que la secretaria general provincial, Teresa Ladrero, no está dando "una respuesta clara".

Así lo ha manifestado Vaquero en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al Ayuntamiento de Huesca, tras hacerse público que el Gobierno autonómico ha remitido un informe a la Fiscalía Provincial sobre las presuntas irregularidades de Cucalón.

La también consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha afirmado que este caso "escandaliza" al tratarse de la alcaldía de "un municipio pequeño" y que está generando "muchísima alarma" por toda la repercusión que está teniendo.

Se ha referido también a las palabras del propio alcalde de Aguarón, en un pleno municipal celebrado recientemente, en las que "afirmó seguir siendo un representante del PSOE", frente a las declaraciones por parte del partido sobre su suspensión de militancia.

La vicepresidenta ha explicado que han presentado un escrito con documentación sobre estas presuntas irregularidades a través de la Dirección General de Administración Local, que es la que tiene la tutela y el control financiero y jurídico de las entidades locales.

"Se trata de información muy grave, que responde a graves irregularidades que exceden del ámbito administrativo y que podrían ser constitutivas de delito penal, y por lo tanto nos sentimos en el deber de dar traslado de estas informaciones", ha apuntado, refiriéndose a documentos "que acreditan que llegó a adjudicar a empresas vinculadas claramente a él mismo por importe superior a 235.000 euros".

A ello ha sumado que se adjuntan documentos relativos a la falta de documentación en el cobro de "importantes cantidades" en concepto de dietas, protocolos, gastos de desplazamientos o comidas "por unas cantidades exorbitantes", incluso afirmando que algunas de ellas se produjeron en compañía de consejeros comarcales o en desplazamientos a instituciones y que se ha comprobado que "no es cierto".

Por tanto, según Vaquero, se trata de "un hecho muy grave que pone una vez más en evidencia la escasa implicación y la falta de contundencia" del PSOE en Aragón con los casos de corrupción, añadiendo que la secretaria general provincial, Teresa Ladrero, tampoco está dando "una respuesta clara".

Por ello, ha afirmado que se han visto "obligados" a aportar esta documentación a la Fiscalía de Zaragoza para que lleve a cabo las actuaciones necesarias en un momento, ha advertido, en el que las plazas de secretario e interventor tanto en el Ayuntamiento de Aguarón como en la Comarca del Campo de Cariñena están vacantes. "En estos momentos no sabemos quién está llevando a cabo esa labor de fiscalización y de control con las cuentas", ha aseverado.