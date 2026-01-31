Mar Vaquero visita Camarena de la Sierra (Teruel) para conocer sus infraestructuras municipales

La vicepresidenta Vaquero y el consejero Blasco en la nave municipal de Camarena de la Sierra. - GOBIERNO DE ARAGÓN

CAMARENA DE LA SIERRA (TERUEL), 31 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este sábado el municipio turolense de Camarena de la Sierra, donde ha recorrido la nave municipal del ayuntamiento, una infraestructura concebida para acoger iniciativas relacionadas con la actividad económica y el empleo local.

La visita se ha realizado en compañía del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste; el presidente de la Comarca Gúdar-Javalambre, José Luis Alvir; y la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez.

Durante el recorrido, Mar Vaquero ha podido conocer de primera mano las características de esta instalación municipal y el uso que este tipo de espacios pueden tener en los municipios, especialmente en el medio rural.

Las naves municipales constituyen una herramienta básica para que los ayuntamientos dispongan de infraestructuras adecuadas que faciliten la implantación de proyectos empresariales, el apoyo al tejido productivo local y la generación de oportunidades de empleo.

En sus declaraciones, la vicepresidenta ha destacado la importancia de contar con este tipo de infraestructuras en el ámbito local, señalando que "los municipios necesitan disponer de espacios que les permitan ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de iniciativas económicas".

En este sentido, ha indicado que este tipo de equipamientos contribuyen a crear un entorno más favorable para la actividad económica y a reforzar el papel de los ayuntamientos en la dinamización de sus territorios.

Vaquero ha subrayado asimismo que la prosperidad de los territorios se construye desde la colaboración institucional. "La mejor fórmula para avanzar es el trabajo conjunto entre todas las administraciones, desde el ámbito local hasta el autonómico y provincial", ha señalado.

Según ha explicado, "cuando las administraciones colaboran y coordinan esfuerzos, es posible plantear objetivos más ambiciosos y dar respuestas más eficaces a las necesidades reales de los municipios".

La vicepresidenta ha puesto también en valor el papel de los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía y como agentes clave en la detección de las demandas y prioridades del territorio.

En este contexto, ha afirmado que la cooperación institucional permite compartir información, sumar capacidades y favorecer un desarrollo equilibrado que tenga en cuenta las singularidades de cada municipio.