Mara (Zaragoza) abre este sábado las II Marchas contra el Cáncer con la previsión de llegar a 50 municipios

El gerente de la AECC en Zaragoza, Patxi García; el diputado delegado de Personal de la DPZ, José Carlos Tirado; y la directora de Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de las Marchas contra el Cáncer 'Circuito DPZ Caja Rural de Aragón' comenzará este sábado, 28 de marzo, en la localidad zaragozana de Mara, y cuenta ya con 45 municipios confirmados y la previsión de llegar a unos 50 y de superar los 12.000 participantes.

El proyecto, presentado este jueves en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en una rueda de prensa con la participación del diputado delegado de Personal, José Carlos Tirado, el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Patxi García, y la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, tiene dos objetivos principales: fomentar hábitos de vida saludable, especialmente en el medio rural, y recaudar fondos para la investigación contra esta enfermedad.

La primera edición del circuito atrajo a 11.000 corredores en marchas no competitivas celebradas en 38 localidades zaragozanas, que se volcaron con la iniciativa, sobre todo en los pueblos más pequeños, en algunos de los cuales llegó a haber más inscritos que habitantes censados.

Tirado ha destacado que estas marchas nacieron el año pasado "con fuerza y vocación de quedarse" en torno a tres valores fundamentales: la salud, la solidaridad y el territorio, fruto del "compromiso con nuestra tierra" de las tres instituciones impulsoras --DPZ, AECC y Fundación Caja Rural de Aragón--, a los que se suman varias empresas colaboradoras.

En este sentido, ha resaltado que cuando se apuesta por el medio rural, la respuesta de los pueblos es "ejemplar", que ven en esta iniciativa una oportunidad para celebrar una actividad que no podrían organizar con sus propios medios: "Si este circuito no existiera, difícilmente podrían hacer marchas de este tipo".

GRAN PARTICIPACIÓN EN PUEBLOS PEQUEÑOS

El gerente de la AECC ha subrayado que la primera edición "fue un exitazo" y cumplió "sobradamente" con los objetivos fijados, con lo que ahora se proponen superar los 12.000 dorsales, que este año serán de color azul, y llegar a cualquier localidad "por pequeña que sea", para lo que sólo deben ponerse en contacto con cualquiera de las tres entidades organizadoras.

Precisamente en esos pueblos más pequeños es donde la participación es "masiva" y "nada comparable a las localidades más grandes", ha indicado García, quien lo ha achacado a que se trata de un evento "vistoso" y "alegre" que no se suele celebrar en el resto del año.

Además del dorsal, la organización entregará a los participantes un folleto sencillo con hábitos saludables para prevenir en la medida de lo posible contraer un cáncer.

CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL Y PROTECCIÓN SOLAR

En esta edición, se centrarán especialmente en animar a la participación en los programas de cribado de cáncer colorrectal, que se ha ampliado este año hasta los 74 años --de 50 a 74-- y está disponible cada dos años. "Ese gesto puede salvar la vida literalmente", ha asegurado García, quien ha indicado que se trata de una prueba sencilla y "nada invasiva", la de sangre en heces, que en caso de dar positivo puede ayudar a detectar esta enfermedad en estados previos.

También incidirán en la prevención solar, porque "tomar el sol es necesario para la vida", pero exponiéndose con medidas de precaución para evitar lesiones en la piel que, con el paso del tiempo, pueden convertirse en melanomas o carcinomas.

Todo ello, ha concluido, con el lema de "ponernos en marcha", con el fin de fomentar la práctica de ejercicio físico para tener una mejor salud en general, así como para prevenir el cáncer u otro tipo de enfermedades.

Entre las primeras fechas confirmadas, además de la de Mara este sábado, están las localidades de Fabara --4 de abril-- y Cadrete --19 de abril--.

Las diferentes marchas tendrán una distancia de 4 a 5 kilómetros alrededor de la localidad. Cada una de ellas tiene un precio de 10 euros y se facilitará la inscripción tanto de forma online como presencial. Toda la información está disponible en la web 'www.muevetecontraelcancerzaragoza.com'.

Por su parte, la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón ha expresado que es "maravilloso" colaborar con DPZ y AECC, especialmente para desarrollar actividades en el territorio y tras una primera edición que fue "todo un éxito".

Pradas ha animado a la ciudadanía a inscribirse en estas marchas y ha ensalzado el valor de la "unión público-privada" para sacar adelante estas iniciativas. "Aragón avanza si avanzamos unidos, cuidamos a nuestros pueblos y apostamos por el bienestar de las personas donde viven", ha puntualizado, destacando que unas marchas con más de 11.000 participantes sólo se consiguen a base de "muchísimo esfuerzo".

SOBRE LA AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad, y afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas.

Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad.

La Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos.

Asimismo, integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 sedes provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales. Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 86.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.