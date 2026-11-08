Marcel Iglesias (PSOE): "No vamos a permitir que se recupere el trasvase del Ebro"

El diputado autonómico del PSOE Marcel Iglesias y la candidata de este partido al Congreso por Huesca, Begoña Nasarre. - PSOE

HUESCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PSOE y portavoz en Agricultura, Ganadería y Alimentación, Marcel Iglesias, ha afirmado este domingo: "No vamos a permitir que se recupere el trasvase del Ebro". Ha respondido así a unas declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, a favor de la interconexión entre cuencas en una entrevista con el grupo Prensa Ibérica.

"Todos somos conscientes de que el PP está pasando por el aro, finalmente, de todo lo que plantea Vox", ha enfatizado el diputado del PSOE, quien ha asegurado que Vox plantea "recuperar el macrotrasvase del Ebro que ya planteó Aznar y que la sociedad aragonesa pudo parar".

"Desde luego el Partido Socialista y la sociedad aragonesa no vamos a permitir que se recupere el trasvase del Ebro; no vamos a permitir la pretensión de Vox y del Partido Popular en el Levante español de recuperar el trasvase del Ebro", ha advertido el parlamentario socialista, para quien "esta es una de las amenazas más importantes, es la amenaza más importante".

"Tenemos otras amenazas importantes, está claro, hay que controlar los centros de datos" porque "no puede ser que hagamos un trasvase de energía y de datos desde Aragón para el mundo sin que Aragón reciba los puestos de trabajo y lo que tiene que recibir".

Además, Marcel Iglesias ha señalado que "ha habido un recorte en los presupuestos de Agricultura" pese a que el conjunto ha aumentado en más de mil millones de euros, del que el presidente, Jorge Azcón, "se vanagloria". El recorte de fondos propios en este área es del 22%, ha criticado Iglesias.