Marcel Iglesias (PSOE) propone crear el Observatorio Aragonés de Precios Agroalimentarios

El diputado autonómico del PSOE Marcel Iglesias. - PSOE.

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PSOE Marcel Iglesias ha registrado una proposición no de ley (PNL) en las Cortes de Aragón en la que propone la creación del Observatorio Aragonés de Precios Agroalimentarios.

En rueda de prensa este viernes, Iglesias ha señalado que "los precios de algunas producciones agrarias tan importantes en Aragón como el melocotón amarillo, la cereza o el paraguayo se están pagando, en algunas ocasiones, por debajo de los costes de producción, incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria".

Ha exigido al Gobierno autonómico de Jorge Azcón "que haga algo en esta cuestión", exigiendo que se excluya de las ayudas públicas a las empresas que "reiteradamente" incumplen la obligación de pagar precios justos a los agricultores.

El parlamentario del PSOE ha considerado que el Ejecutivo regional puede poner en marcha el Observatorio mencionado, que contempla la Ley de la Cadena Alimentaria y que ya está en marcha en 11 comunidades autónomas.

Los socialistas exigen al Gobierno de Azcón "que se ponga a trabajar ya de una vez, que salga de esa línea de no hacer nada, tan habitual en este Gobierno en materia de agricultura, que ponga en marcha el Observatorio de Precios Agroalimentarios para evitar que a los fruticultores se les pague por debajo de coste, como tristemente estamos viendo en las últimas campañas", ha continuado Marcel Iglesias.

"El Gobierno de Azcón tiene que implicarse, pero está haciendo lo de siempre, no hacer nada, igual que no hace nada para garantizar los precios justos, para dar ayudas a los agricultores por las subidas de los costes del gasoil y los fertilizantes que las guerras del ultraderechista Trump están provocando, igual que no hace nada para impulsar, de una vez, nuevos regadíos en esta Comunidad Autónoma, ni una sola hectárea de nuevo regadío en tres años".

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Tras comentar que las Administraciones están abriendo expedientes sancionadores a empresas por "estas prácticas desleales", Iglesias ha indicado que el Observatorio permitirá "hacer una monitorización en tiempo real de lo que está sucediendo en los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumidor final, y podríamos conocer dónde están los problemas y quiénes son los actores que no están actuando bien".

Mientras no se ponga en marcha este organismo "estamos obligando a los productores y a las organizaciones agrarias a ser ellos los que denuncien esos precios abusivos", ha expresado.

"Los agricultores no quieren denunciar a quienes les tienen que comprar la fruta y tienen que hacerlo las organizaciones agrarias", ha continuado el diputado socialista, emplazando al Ejecutivo a "ser proactivo", lamentando que los dos anteriores consejeros de Agricultura, Javier Rincón (PP) y Ángel Samper (Vox) se negaron a crear el Observatorio.

"Prometieron que iba a haber refuerzos en el personal administrativo, en el personal de las OCA, para hacer esa función de control de esos precios, unas promesas que nunca llegaron", ha concluido.