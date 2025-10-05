María José Pueyo y Víctor Carrasco se imponen en los 10k de la II Carrera Solidaria de Cruz Roja

Foto de familia en el podio de la II Carrera Solidaria de Cruz Roja celebrada este domingo en el Parque Grande José Antonio Labordeta. - CRUZ ROJA

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II edición de la Carrera Solidaria de Cruz Roja celebrada este domingo en el marco de las Fiestas del Pilar ha contado con una participación multitudinaria en un ambiente festivo pese a la mañana desapacible por el fuerte viento. Víctor Carrasco y María José Pueyo se han alzado con la victoria en la prueba reina de 10 kilómetros.

En la categoría de 4,5 kilómetros, los primeros en cruzar la meta han sido Sergio Muro, en la categoría masculina, e Irene Herrero, en la femenina.

La jornada ha resultado mucho más que una competición deportiva. Se ha convertido en una auténtica fiesta para toda la familia, con pruebas adaptadas para profesionales, infantiles, juveniles, adultos y personas mayores.

Así, ha destacado la participación de Montse Abelló, la española con más mundiales de cross y 2 campeonatos de España, que, con 70 años, ha participado en la categoría andarines.

En el podio se le ha rendido un homenaje por toda su trayectoria, junto a Marisa Orobia, campeona de España de 100 metros lisos con sólo 16 años, en la década de los setenta.

Como anécdota, en la categoría andarines, ha participado una mujer de 94 años, demostrando que la actividad física no tiene edad ni límites.

Casi la mitad de los corredores han sido mujeres, un dato que refleja el avance hacia la igualdad en el deporte.

"Algo insólito e impensable hace años", ha resaltado el presidente del Club Atletismo Olimpo, Santiago Chivite, club que organiza con Cruz Roja esta actividad deportiva abierta a todo público.

La organización ha destacado el buen desarrollo del evento, sin apenas incidencias. Los servicios preventivos sanitarios solo han realizado dos asistencias, una de ellas fuera del recorrido oficial, y ninguna de gravedad.