María Navarro apela a "la obligación" de los 67 diputados de "mejorar" Aragón y promete "respeto"

La nueva presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, durante el pleno constitutivo de la XII legislatura. - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro (PP), ha apelado este martes, 3 de marzo, en la sesión constitutiva del Parlamento de la XII legislatura, a "la obligación y el deber" de los 67 diputados de trabajar para "mejorar" Aragón y ha prometido "diálogo y respeto".

Navarro, elegida con el voto de los 26 parlamentarios del grupo del PP en una votación en la que su oponente, Fernando Sabés, ha obtenido 25 votos, los 18 del PSOE, 6 de CHA y el voto de IU, ha intervenido al final de la sesión plenaria extraordinaria, agradeciendo el apoyo del presidente de su partido y jefe del Ejecutivo autonómico en funciones, Jorge Azcón. Vox y Aragón-Teruel Existe han votado en blanco.

Ha emplazado a manifestar las posiciones políticas "desde el respeto y la diferencia, con el objetivo común de mejorar la vida de los aragoneses, la obligación del conjunto de los diputados".

Navarro Viscasillas ha recordado que ya fue diputada en la legislatura pasada --portavoz adjunta del grupo del PP-- y ha considerado "un honor" ostentar ahora el cargo de presidenta de la cámara, prometiendo que "siempre" actuará con "respeto y absoluta responsabilidad".

"A quienes hoy comienzan como nuevos diputados, trasladarles un mensaje claro y sincero: Ejercer el cargo de diputado es un privilegio, también un deber hacia quienes han depositado su confianza en nosotros y a quienes, aun pensando distinto, merecen la misma dedicación, respeto y escucha", a lo que ha añadido tajante: "En esta cámara nos debemos a todos los aragoneses sin excepción".

La nueva legislatura será "trascendental para Aragón y los aragoneses", ha considerado Navarro, haciendo hincapié en que la Comunidad Autónoma "vive un momento de desarrollo y transformación que debe plasmarse siempre en un tiempo de oportunidades donde seamos los aragoneses los verdaderos protagonistas de nuestro futuro", ha continuado, recalcando su "respeto" a las opiniones de los 67 diputados.

La nueva presidenta quiere que "en este templo de la palabra, donde está representado el pueblo aragonés, el debate, la discrepancia, el impulso y el control al Gobierno se lleven a cabo desde el respeto y la búsqueda de consensos", tras lo que ha dejado claro que "los aragoneses siempre estarán en el centro de todas las decisiones políticas" de la cámara. Ha dado por seguro que contará con la "colaboración" de todos los diputados "en este empeño común".

"Somos una comunidad extensa con un sentimiento de unidad que nos hace cada día más fuertes", ha continuado Navarro, para quien "nuestras tres provincias conforman un proyecto común, Aragón, que nos concierne a todos".

María Navarro ha reivindicado "la vocación de servicio a la que se consagra la política" y ha emplazado a defender la igualdad de todos: "Nos debemos a los aragoneses". También ha rememorado al jurista y político Joaquín Costa para decir que los aragoneses somos españoles doblemente por serlo.

Ha defendido la igualdad de derechos "sin olvidar" las obligaciones como ciudadanos, lo que constituye "el camino para avanzar, para que Aragón sea mejor, para tener una Comunidad llena de prosperidad, lo que será sin duda garantía de una España común y con mas posibilidades para nuestros ciudadanos".

Ahora "se abre un nuevo periodo que debe convertirse en un periodo de prosperidasd, igualdad y avances", ha enfatizado María Navarro, quien ha invitado a los 67 diputadosi a contribuir a "un Aragón mejor". Navarro ha dado por constituidas las Cortes de la XII legislatura y ha ordenado que se comunique al Rey, Felipe VI; al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; a las Cortes Generales; y a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno. También se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes (BOCA), el BOA y el BOE.