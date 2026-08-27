Marín (PP) afirma que la Conferencia Sectorial de Infancia "es un rodillo" del Gobierno de España

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - PP.

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, ha dejado claro este jueves que la situación de Ceuta y de los menores migrantes "no se resuelve en una reunión de la Sectorial de Infancia" y ha acusado al Gobierno de Sánchez de "aplicar un rodillo, imponiendo decisiones ya tomadas".

"Esa reunión no es una sectorial para llegar a acuerdos. Esa sectorial es un rodillo para que el Gobierno de España imponga a las comunidades autónomas sus decisiones. Esa sectorial es un rodillo hoy y lo ha sido en todas las convocatorias desde que Pedro Sánchez, con la connivencia de IU, que hoy se rasga las vestiduras, tomaron la decisión de dejar fuera del reparto de menores tanto al País Vasco como a Cataluña".

La portavoz popular ha recordado que ha pasado casi un mes y el Gobierno de Sánchez "sigue sin saber cuántos migrantes hay en estos momentos en Ceuta".

"Un mes, una Conferencia Sectorial de Infancia hoy y sin saber cuántos menores hay en Ceuta. Un mes hablando de los graves riesgos de las niñas migrantes pero sin tomar decisiones. Ninguna sectorial cuyas decisiones están tomadas ya ante de celebrarse van a poder tapar las miserias de este Gobierno. La situación de Ceuta no se resuelve en esa reunión. La situación de los menores migrantes tampoco".

DEJACIÓN DE FUNCIONES

Marín ha afirmado que el Gobierno de Sánchez ha hecho dejación de funciones y ha llegado tarde. "Es imprescindible y urgente el retorno de todos los migrantes a Marruecos y es prioritario que los menores vuelvan con sus familias, a eso es a lo que debía haberse dedicado Pedro Sánchez desde el minuto uno, pero no, ha habido que esperar a que el presidente volviese de vacaciones y ahora el problema es gravísimo y la situación insostenible".

Además, la portavoz del PP en las Cortes ha rechazado que el PSOE de Aragón "se ponga ahora a hablar de lealtad institucional". "¿De qué lealtad institucional habla el PSOE? De la de su socio preferente de Junts, volviendo a exigir que Cataluña no reciba ni un menor y amenazando al Gobierno con retirarle su apoyo si no cumple con esta exigencia o de la lealtad institucional que ha tenido su Gobierno con Ceuta después de un mes sin tomar decisiones, con un presidente de vacaciones que ha abandonado a los ceutís y, también a los migrantes, a su suerte".