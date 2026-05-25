Marín (PP) dice que el caso Begoña Gómez "salpica" al PSOE Aragón por los pagos de Innovación Hexagonal

La portavoz del PP Aragón, Ana Marín. - PP.

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE Aragón, Ana Marín, ha afirmado este lunes que el caso judicial que atañe a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "salpica" al PSOE Aragón por los supuestos pagos a TSC, por casi 6.688 euros de la empresa Innovación Hexagonal, administrada por el que fue director general de Gobierno Abierto e Innovación del Gobierno regional de Javier Lambán, Raúl Oliván, según han publicado este lunes varios medios de comunicación.

Marín ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha aludido a las "nuevas implicaciones que alcanzan a Aragón" del caso de Begoña Gómez recogidas en un informe de la UCO de la Guardia Civil.

"Es por todos conocido que Begoña Gómez utilizó para sus fines personales dinero público", ha señalado la diputada del PP, recalcando que "usó una sociedad mercantil personal --TSC-- para lucrarse con el 'software' que pertenecía a la Universidad Complutense".

"A tal fin, diversas empresas colaboraron con ese proyecto a petición de la propia Begoña Gómez, quien utilizó su condición de mujer del presidente del Gobierno como influencia, como enganche para sus fines personales", ha continuado Marín, remitiéndose a las diligencias del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que ha acordado el procesamiento de Gómez.

Ha comentado que Oliván escribió el libro 'Hackear la política' y que "ha dado buena muestra de ello, pero en sentido contrario a lo que todo buen político debe asumir, como es la honestidad, la honorabilidad y la decencia, que es lo que a cualquier persona que ocupamos un cargo público se nos puede y debe exigir".

Ana Marín ha aseverado que el exdirector general "no tuvo reparos en ayudar a Begoña Gómez con dos transferencias desde su sociedad, de la sociedad de la que él era titular y que era Innovación Hexagonal Sociedad Limitada".

"La corrupción del PSOE alcanza ya límites insospechados. La red se extiende cada día, cada día tenemos nuevas noticias de corrupción de un partido que ya no puede aguantar más y que debe dar ya, hoy mismo, explicaciones a la ciudadanía", ha manifestado Marín añadiendo: "Queremos saber qué opina el PSOE sobre esta nueva investigación de la UCO, qué opina su secretaria general, la señora Alegría, y queremos saber hasta dónde llega esta implicación y qué medidas se van a tomar desde el propio Partido Socialista de Aragón frente a estos casos".

La diputada del PP ha continuado aseverando que "la sociedad no puede aguantar más que cada día salga un nuevo caso de corrupción que salpique la imagen de España, en la que está involucrado hasta el máximo cargo político que hay en España, como es un expresidente del Gobierno", en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE debe dar "respuestas" y "asumir la responsabilidad que le corresponda porque de eso se trata, de ser responsables de nuestros cargos, de lo que representamos, de lo que hacemos frente a los aragoneses, frente a la ciudadanía, frente a esos aragoneses que un día nos otorgaron".