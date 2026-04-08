Marín (PP) recuerda a Alegría que la concertación "forma parte" del sistema educativo y que la creó el PSOE

Archivo - La diputada del PP, Ana Marín, en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz 'popular' en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha reprochado a su homóloga socialista, Pilar Alegría, su "cinismo" en torno a la concertación del Bachillerato en la Comunidad, asegurando que este sistema "forma parte de nuestro sistema educativo" y que lo creó el PSOE.

Así ha respondido Marín a la líder de la oposición autonómica, quien ha pedido este miércoles la comparecencia parlamentaria del presidente en funciones, Jorge Azcón, para explicar esta medida por suponer "un profundo cambio de modelo educativo" y una "privatización" de esta etapa formativa.

La representante del PP ha defendido que la enseñanza pública y la concertada son "dos educaciones" y "dos tipos de gasto público que se complementan la una con la otra".

Ha señalado también que, en la actualidad, Aragón cuenta con 42 aulas de bachiller concertadas en ocho centros diferentes, todas ellas concertadas bajo un gobierno del PSOE.

Del mismo modo, ha preguntado "por qué no dice nada de sus amigos del País Vasco, que también tienen concertado el bachiller, o por qué no dice nada de Navarra, que también el Partido Socialista tiene concertada de Bachiller".

Marín ha remarcado que "el Gobierno de Aragón garantiza todos los derechos a todas las personas" y "protege a los alumnos y a sus familias".

En este sentido, ha reivindicado que "se ha invertido más que nunca en la historia en la educación pública, con más recursos que ningún otro gobierno", con 143 millones de euros más que "cuando gobernaba el cuatripartito de Lambán".

Sobre la concertación del bachillerato en centros privados, ha asegurado que "se va a poner en marcha para garantizar la igualdad y la continuidad educativa de los alumnos en sus centros, porque el Gobierno de Aragón y el Partido Popular protegemos a los alumnos y, desde luego, protegemos también a sus familias".