Marín (PP) resalta que Azcón tiene el respaldo de 40 diputados y que "todo se va a hacer desde la legalidad"

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha resaltado que el PP ha presentado un candidato "respaldado por 40 diputados --26 del PP y 14 de Vox--, la cifra mayor que ha conseguido un presidente en la historia democrática aragonesa". Respecto al principio de "prioridad nacional" que contempla el pacto de gobierno suscrito por ambas formaciones, Marín ha asegurado que "todo se va a hacer desde la legalidad, como siempre ha hecho el Partido Popular y como ha explicado Azcón en reiteradas ocasiones".

Dirigiéndose al PSOE, Marín ha dicho en su turno de intervención lo siguiente: "Deberían ser ustedes quienes la expliquen, con Illa a la cabeza, cuando han priorizado a los independentistas, a los herederos de ETA y a cualquiera que pueda mantener un día más en la Moncloa a Pedro Sánchez, en detrimento y con clara desigualdad hacia el resto de las CCAA".

En este sentido, la parlamentaria popular ha considerado que la prioridad del PSOE "va más allá" porque "enfrentan a Cataluña con España y, no sé por qué, siempre sale ganando Cataluña", añadiendo que todavía no ha visto a Pilar Alegría "defender la vuelta de los bienes de Sijena a Aragón".

Los aragoneses en las urnas "han hablado con claridad y a lo que han dicho no es a su proyecto político. Porque han percibido desde el principio que usted no venía a Aragón por convicción, sino por imposición. Como una candidata construida desde despachos lejanos y no desde el compromiso con esta tierra. La realidad es que los aragoneses han tomado una decisión consciente: no elegirla, le ha espetado.

Marín ha continuado diciendo a la bancada socialista que "hablan ustedes de Igualdad, pero queda claro cuál es su concepto de igualdad. ¿Igualdad es proteger al señor Salazar? ¿Igualdad es tapar las fiestas de Abalos? ¿Igualdad es ponerle un piso y dar trabajo a una mujer por los servicios prestados a un ministro? Tenemos diferentes conceptos de la igualdad, eso es obvio".

"Nosotros no somos quienes ponen a los violadores en la calle; eso se les da mejor a ustedes, que también son especialistas en amnistías a la carta, excarcelaciones de etarras, intervencionismos en el mercado, promotores empresariales de esposas altruistas y cazatalentos de secretarios de organización".

Al portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, Marín le ha espetado que "la nueva política del populismo y del postureo tiktoquero le puede servir para engañar a unos pocos, pero la realidad es que su paso por la política nacional solo le ha servido para plegarse a los intereses de Pedro Sánchez. Porque usted, por la mañana, ponía un tuit criticando a los socialistas y, por la tarde, les votaba sí a todo".

Le ha preguntado "qué ha aportado realmente a Aragón. Plegarse a Sánchez, a los independentistas de ERC y a los herederos de ETA; por cierto, a los mismos que boicotean los actos institucionales, boicot que usted replica en Aragón. Dicen que todo se pega, y va a ser verdad".

La diputada del PP le ha afeado a Pueyo que no participase en los actos institucionales del 23 de Abril, festividad San Jorge y Día de Aragón. "Usted dejó Aragón sin voz, se vino aquí a dar la nota en el Día de Aragón. Porque pretende ser el niño en la comunión, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Recolóquese, sea consciente de a quién representa y sobre todo cuándo debe representarlo".

En cuanto al portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha apuntado Marín que "los turolenses mantienen su confianza en el PP porque saben y comprueban que mi partido estamos ocupados en los problemas de Teruel, invertimos en Teruel y creemos en Teruel".

Por otra parte, la portavoz del PP ha considerado que el discurso de la portavoz de IU, Marta Abengochea, "no ha cambiado en nada: populismo comunista rancio y pasado de moda, de principios del siglo XX, que ya nadie compra, ya nadie cree y ya nadie quiere". Le ha recomendado volver al siglo XXI. "Piense en lo que necesitan los aragoneses de este siglo y abandone los discursos demagógicos tan alejados de la realidad aragonesa.

Ha agradecido al portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que el pacto de gobierno "recoge el común denominador de las dos formaciones que, siendo distintas, hemos logrado superar diferencias para traer a los aragoneses soluciones reales a los problemas reales que les preocupan". Marín ha apostillado que "hemos sido capaces de encontrar ese común denominador para cumplir el mandato que los aragoneses nos dieron el día 8 de febrero en las urnas y para dejar claro que, por encima de todo, la democracia, el respeto, la pluralidad y la igualdad van a seguir guiando los pasos de Aragón".