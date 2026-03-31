Marín (PP) responde a A-TE e IU que no verán mermada su capacidad de gestión interna

Archivo - La diputada del PP Aragón Ana Marín. - PP. - Archivo

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha afirmado este martes que "en ningún momento las agrupaciones parlamentarias van a ver mermada su capacidad de gestión interna del grupo" tras el acuerdo de distribución de subvenciones alcanzado por PP, PSOE y Vox en la Junta de Portavoces.

En rueda de prensa, Marín ha señalado que, además de la subvención para personal, los grupos parlamentarios tienen otras partidas "que se pueden destinar y, de hecho, se han destinado a gastos de personal".

"En ningún momento, jamás, se ha pasado el rodillo", ha continuado Ana Marín, cuyo grupo ha hablado sobre este asunto con Aragón-Teruel Existe. Ha considerado que el criterio de proporcionalidad "es el más justo" porque "se basa en el resultado de unas elecciones", añadiendo que "es bueno que la cámara tenga un criterio justo para seguir trabajando en otras legislaturas".

También ha dicho que hay un informe de los servicios jurídicos de las Cortes que señala que con este criterio de proporcionalidad puro "no se vulneran ni la Constitución ni el reglamento interno" del Parlamento y que es el criterio "más justo", recalcando que en anteriores legislaturas el PP tenía más diputados y la subvención a este grupo era más reducida que ahora, al contrario que "otros grupos parlamentarios, como puede ser IU".

NUDO MUDÉJAR

En otro orden de cosas, Ana Marín ha emplazado a todos los alcaldes de los municipios afectados por el Nudo Mudéjar a trabajar juntos porque "hay mucho en juego, independientemente de los colores políticos y de ideologías partidistas porque lo que está en juego es el futuro de la provincia de Teruel".

Ha criticado que el diputado autonómico del PSOE y alcalde de Andorra, Rafael Guía, "ha preferido dejar de ser, momentáneamente, el alcalde de su municipio para convertirse en representante del Gobierno de España, en portavoz de Pedro Sánchez, y lo que ha hecho es mirar para otro lado".

"El PSOE ha vuelto a hacer lo que hace siempre, que es dejar de asumir su propia responsabilidad y echar la culpa de lo que está pasando a otras instituciones y a otros partidos", ha continuado la portavoz del PP, recalcando que el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón ha apoyado el Nudo Mudéjar "desde el minuto cero".