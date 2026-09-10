Marín (PP) tilda de "insoportable" el silencio del PSOE-Aragón ante la concesión del tercer grado al etarra Henri Parot

La portavoz del PP Aragón, Ana Marín. - PP.

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha calificado este jueves de "insoportable e insostenible" el silencio del PSOE-Aragón ante la concesión por parte del Gobierno vasco del tercer grado penitenciario al etarra Henri Parot.

"Un etarra sanguinario que causó mucho daño, muchísimo, y aquí en Zaragoza fue el responsable del atentado de San Juan de los Panetes y de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Un etarra condenado por 39 asesinatos", ha afirmado en rueda de prensa.

La portavoz popular ha recordado que entre las víctimas de los crímenes de Parot se incluyen militares, guardias civiles, jueces, fiscales, civiles, policías y niños, las niñas de la casa Cuartel de Zaragoza. Este tercer grado "no se da por arrepentimiento, se da por el acuerdo deleznable del presidente Sánchez y el PSOE con los herederos de ETA. Pedro Sánchez levanta muros, Pedro Sánchez salta todas las líneas rojas que marcan la humanidad y el sentido común, pero esto, cambiar el sufrimiento de las víctimas por votos, es sencillamente inmoral".

Marín ha cuestionado a Pedro Sánchez, un presidente de España "vendido al independentismo, vendido al terrorismo etarra, vendido a Marruecos, que es capaz de causar un daño añadido a las víctimas y a la sociedad aragonesa y española. Esto no es una cesión más, esto es una inmoralidad y una vergüenza que nos daña como sociedad y como nación".

Por eso, resulta duro e incompresible, que el PSOE de Aragón hoy calle y no condene ese tercer grado al asesino. "No podemos creerlo, no podemos creer que callen y vuelvan a dar la espalda a las víctimas y al conjunto de la sociedad aragonesa. No podemos admitir que los socialistas aragoneses asientan y callen ante esta barbaridad, porque ese silencio les hace cómplices".

Por todo ello, ha anunciado que el grupo parlamentario popular va a presentar una iniciativa en las Cortes para que el Parlamento, "entiendo que el conjunto de fuerzas políticas representadas en esta Cámara, muestren su rechazo, condenen esta política penitenciaria al servicio de los herederos de ETA y de los votos que le prestan a Sánchez".

"Y sobre todo, para que estas Cortes vuelvan a mostrar su apoyo a las víctimas a las que este Gobierno y este presidente están causando un daño enorme, incomprensible e innecesario. El Partido Popular estará siempre al lado de las víctimas y espero que lo esté el conjunto de esta Cámara", ha concluido la portavoz popular.