La candidata de CHA-Frente Amplio al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, durante la votación, este domingo. - CHA

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de CHA-Frente Amplio al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, ha confiado en que esta jornada electoral se registre "mucha participación, que la gente vaya a sus colegios y que vote con el corazón, que eso es lo importante".

Así lo ha expresado Marina Rodríguez este domingo, tras ejercer su derecho al voto en el CPI El Espartidero, en el barrio de Santa Isabel de Zaragoza.

"Afrontamos con muchísima ilusión esta jornada electoral. Hoy va a ser un día muy intenso, muy largo, así que iremos viendo a la gente en los colegios y esperamos que el día se pueda desarrollar con total normalidad", ha comentado la cabeza de lista de CHA-Frente Amplio al Congreso por Zaragoza.