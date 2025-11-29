Marta Abengochea (IU) llama a construir "una alternativa sólida que devuelva esperanza a la clase trabajadora aragonesa"

Abengochea y Maíllo este sábado en Zaragoza. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIV Asamblea de Izquierda Unida de Aragón ha ratificado a Marta Abengochea como nueva coordinadora general en un proceso marcado por la unanimidad, el debate constructivo y la participación de la militancia.

Durante su intervención, Marta Abengochea destacó que "nuestra tarea es construir una alternativa sólida que devuelva esperanza a la clase trabajadora aragonesa. Nos enfrentamos a un modelo económico que precariza la vida y entrega nuestro territorio a la especulación, y por eso es más necesario que nunca organizar una respuesta firme, desde abajo y de forma colectiva".

Abengochea subrayó la responsabilidad de la nueva dirección ante un contexto en el que, "la gente vive con incertidumbre por el deterioro de los servicios públicos, las dificultades para acceder a una vivienda y la pérdida de derechos. Nos enfrentamos a ello porque tenemos organización, consenso y proyecto para revertir esa situación".

El coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha acompañado la XIV Asamblea y respaldado el trabajo de la federación aragonesa: "Aragón necesita una izquierda fuerte, coherente y valiente. La elección de Marta Abengochea es una magnífica noticia: representa un liderazgo preparado para articular unidad, reforzar la militancia y situar la vida de la gente trabajadora en el centro de nuestra acción política".

Maíllo subrayó además que "la dirección federal acompañará este impulso con compromiso firme, porque Aragón es un territorio clave en nuestro proyecto político".

A lo largo de la jornada, las intervenciones de quienes representaron a las distintas delegaciones territoriales de Izquierda Unida de Aragón en esta Asamblea coincidieron en la necesidad de frenar el modelo neoliberal que, en Aragón, ha entregado el territorio a grandes empresas y fondos de inversión, ha deteriorado los servicios públicos y ha agravado el problema del acceso a la vivienda.

Izquierda Unida ha reafirmado además que es necesario recuperar la planificación pública, proteger el territorio y garantizar empleos dignos y derechos básicos para toda la población.

Asimismo, la formación pone en valor el creciente clima de movilización social en el territorio. En palabras de Abengochea, "el pueblo aragonés ya está dando pasos: lo vemos en las luchas por la sanidad, por la educación, por el territorio, en los barrios y en la solidaridad internacional. Nuestra obligación es acompañar, reforzar y ampliar esas movilizaciones para construir una alternativa real".

La jornada, en la que 92 personas participaron en los debates, con un porcentaje del 48% de delegadas y del 52% de delegados de la formación, concluyó con un acto político, que puso el cierre a una Asamblea caracterizada por el consenso, la participación y el fortalecimiento del proyecto político de Izquierda Unida de Aragón.

RADIOGRAFÍA DE LA NUEVA COORDINADORA

Marta Abengochea, nueva coordinadora general de IU Aragón, es funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza y ha desarrollado su vida entre Zaragoza y Zuera. Nacida en Donosti en 1976, inició su militancia en 2015 y desde entonces ha estado vinculada a movimientos sociales y sindicales.

Fue concejala y teniente de alcalde en Zuera durante ocho años (2015-2023), compaginando los cuatro primeros con el cargo de Diputada Provincial en la DPZ. También integró la candidatura de Unidad Popular en las elecciones generales de 2019. Dentro de IU Aragón ha ejercido responsabilidades orgánicas como Coordinadora local en SomosZuera y, hasta hoy, Coordinadora del territorio Zaragoza Comarcas.