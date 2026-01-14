Marta Fernández, de Ultramarinos, toma el relevo en la presidencia de Interpeñas Teruel

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, con la nueva junta directiva de Interpeñas. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Marta Fernández, representante de la peña Ultramarinos, ha sido elegida nueva presidenta de Interpeñas de la ciudad de Teruel, tomando el relevo de Jesús Muñoz, de la peña El Puchero, quien ha ostentado la presidencia durante el último año, ha informado el Ayuntamiento este miércoles en una nota de prensa.

La nueva junta directiva de Interpeñas mantuvo recientemente un encuentro en el Ayuntamiento de Teruel con la alcaldesa, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, una primera toma de contacto en la que se intercambiaron impresiones y se comenzó a trabajar de forma conjunta en la próxima edición de las fiestas de 2026.

Durante la reunión, la alcaldesa agradeció el trabajo realizado por la anterior directiva y mostró su total disposición a colaborar con el nuevo equipo. "La labor de Interpeñas es fundamental para el buen desarrollo de nuestras fiestas y para mantener vivo el espíritu participativo y popular que las caracteriza".

Buj felicitó a Jesús Muñoz por el trabajo realizado y dio la enhorabuena a Marta Fernández y a toda su directiva por asumir este reto.

El concejal de Fiestas destacó la importancia del diálogo entre el Ayuntamiento y las peñas. "Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando de la mano de Interpeñas, escuchando sus propuestas y apoyando iniciativas que contribuyan a unas fiestas seguras, inclusivas y pensadas para todos los turolenses y visitantes", añadió.

Por su parte, la nueva presidenta trasladó la voluntad de la directiva de continuar en la línea de colaboración con el consistorio y de trabajar con ilusión en la organización de las próximas fiestas.

De esta forma, la nueva presidenta es Marta Fernández; la secretaria es Nora Rodríguez, de Los Chachos; la tesorera, María Domingo, de El Disloque; el vicepresidente es Jorge Navarro Sánchez, de El Rescate; el vicesecretario, Jaime Túnez Gascón, de La Botera; y la vicetesorera es Fuensanta Trullenque Domingo, de El Trago.

Con esta renovación, Interpeñas inicia una nueva etapa con el objetivo de seguir fortaleciendo el papel de las peñas como elemento clave de la vida festiva y social de la ciudad.